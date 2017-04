11 Gründe warum du nicht abnimmst

Abnehmen – generell nicht einfach, aber noch schwieriger wenn man nicht weiß woran es liegt, daß die Pfunde kleben statt purzeln.

Oft hängt es nämlich noch nicht mal mit dem Essen zusammen sondern mit Lifestylefaktoren, die ihr bisher noch gar nicht im Visier hattet!

Wir haben Experten aus Fitness, Ernährung und Medizin befragt, woran es liegt daß die Waage beharrlich auf hoch zeigt.

Hier sind die Antworten. Von Intervalls zu Stresslevels, das müßt ihr wissen!

Intervalltraining

Längere Pausen zwischen Sets oder normalem Cardio Training helfen leider nicht beim abnehmen. Besser: High-Intensity Intervalltraining mit kurzen Pausen. “30 Minuten High Intensity sind besser als eine Stunde langsames Workout” sagt Jimmy White, research director der Academy of Nutrition and Dietetics “Es verbrennt mehr Kalorien, bringt den Metabolismus in Schwung und ist weniger monoton”.

2. Sportsdrinks

Die Energiegetränke sind nur vermeindlich gesund, in Wahrheit sind viele reinste Zuckerbomben. Bis zu 34 Gramm Zucker stecken in einer Dose. Sinnvoll nur bei Workouts über 60 Minuten, ansonsten lieber bei Wasser bleiben.

3. Proteinriegel

Wie die Energydrinks sind auch die Proteinriegel nicht das gesündeste. Bis zu 500 Kalorien und 18 Gramm Fett stecken in manchen Riegeln. Essen vor und nach dem Workout ja, aber statt Proteinriegel lieber zu gesünderen Snacks greifen.

4. Snacks spätabends

Hier ist nicht das Problem, daß spät gegessen wird, sondern was. Spät abends oder nachts greift man leichter mal zu “junk food”. White rät dazu, carbohydrate lieber durch Obst, Nüsse oder Hüttenkäse zu ersetzen.

5. Zu wenig Schlaf

Wer häufig müde ist greift zwischendurch leichter zu zuckerhaltigen Snacks und energiereicheren Nahrungsmitteln. Dazu kommt, daß zu wenig Schlaf auch das Training negativ beeinflußt – wenn man sich überhaupt aufraffen kann, Sport zu machen. Wieviel Schlaf man braucht ist sehr individuell. Zwischen sechs bis acht Stunden solltens aber schon sein.

6. Zu wenig essen

Hä? Das klingt auf den ersten Blick gegensätzlich, aber wer wenig ist hat später mehr Hunger, greift schneller zu energiereicherer Nahrung und kann auch den Metabolismus schädigen. Besser: 3 Stunden nach den Hauptmahlzeiten und 2 Stunden nach kleineren Mahlzeiten essen. Und natürlich nach dem Workout höchstens 30 Minuten vergehen lassen, bevor ihr etwas esst.

7. Mangelnde Vorbereitung

Wenns um´s Workout und um´s Essen geht zahlt sich Vorbereitung aus. Am besten alle Mahlzeiten und Snacks für die Woche vorplanen und am Wochenende so viel wie möglich vorbereiten.

8. Stress

Wenn sich Stress aufstaut, die Zeit drängt und man vor Arbeit gar nicht weiß wohin, droht auch noch Frustfressen die schlanke Figur zu sabotieren. Auch wenn´s schwierig ist, gerade in Zeiten von hohem Stress ist Sport gefragt. Ein workout baut Stress im Körper ab und macht dir wieder den Kopf frei.

9. Zu wenig Wasser

Immer schön trinken! Wer viel Wasser trinkt hält nicht nur den Körper im Gleichgewicht, sondern bringt auch den Metabolismus auf Trab, entschlackt und unterbindet Hungergefühle. “Wenn Hunger aufkommt am besten erstmal ein Glass Wasser trinken”, sagt Kornblatt “Wenn du danach noch Hunger hast, hilft am besten ein kleiner, gesunder Snack.”

10. Essen nebenher

Lunch am Schreibtisch? Abendessen vor dem Fernseher? Lieber nicht. “Ist man während des Essens abgelenkt, übersieht man leicht alle körpereigenen Signale, daß man eigentlich satt ist”, sagt Kornblatt. Also, abschalten und sich mit Genuß mal nur aufs Essen konzentrieren.

11. Zu ausgiebige Pre- und Postworkout snacks

Ein Snack vor und nach dem Workout ist gut, aber viele übertreibens mit der Kalorienzufuhr. “Da wird vor dem 30-Minuten Lauf ein Energieriegel gegessen, und danach ein Sportsdrink genommen. Das ist viel zu viel”, sagt Sally Berry, Eigentümerin von Bodyfuel inc. “Andererseits sollte man natürlich nach einem zwei- bis dreistündigen Training unbedingt etwas zu sich nehmen, ansonsten kommt der Heißhunger später”.