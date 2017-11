30 Minuten, 2 Kurzhanteln, starke Muskeln: Das Bestform Programm Teil 3 – Oberkörper

Lust auf starke Muskeln aber wenig Zeit? Mit diesen drei Workouts baust du in nur 30 Minuten Muskeln auf und bringst dich in Bestform. Die Workouts sind eine Kombination aus Gewichtstraining und schnellen Eigengewichtsübungen. Bei diesem Kontrasttraining beanspruchst du

die Zielmuskulatur über eine bestimmte Dauer hinweg – erst mit großen und dann mit geringen Widerständen. Diese Kombination aus Krafttraining und intensiven Kardio-Elementen zwingt die Muskulatur dazu, sich anzupassen und zu wachsen.

Auf die Art greifst du die Fettspeicher an. Du brauchst dafür keine großen Gewichte und auch nicht viel Platz. Zwei Kurzhanteln und etwas Disziplin, um die hochintensiven Einheiten entschlossen durchzuziehen reichen völlig aus. Vorsicht: Es wird richtig anstrengend. Aber:

Dafür ist es auch extrem effektiv.

Im dritten Teil unseres Programms dreht sich alles um den Oberkörper.

30 Minuten, 2 Kurzhanteln, starke Muskeln: Das Bestformprogramm Teil 1 -Ganzkörpertraining

30 Minuten, 2 Kurzhanteln, starke Muskeln: Das Bestformprogramm Teil 2 – Unterkörper

DAS PRINZIP

Beim Kontrasttraining folgen auf relativ schwere Varianten Eigengewichtsübungen.

So kannst du die Zielmuskulatur länger beanspruchen und die Herzfrequenz auf einem hohen Niveau halten, um Fett zu verbrennen und schlanke Muskelmasse aufzubauen. Gib bei jeder Übung für kurze Zeit Vollgas. Je härter du arbeitest, umso mehr WDH packst du, und umso bessere Ergebnisse erzielst du.

ANLEITUNG

Jedes Workout besteht aus drei Supersätzen. Absolvier von Übung A so viele WDH wie möglich

in einer Minute. Such dir ein anspruchsvolles Gewicht aus, mit dem du aber eine komplette

Minute lang durchhältst. Anschließend folgt Übung B, die du 30 Sekunden lang durchziehst.

Absolvier jedes Workout einmal pro Woche. Nimm dir zwischen zwei Einheiten je mindestens

einen Tag Auszeit, um dich komplett zu erholen. Halte die WDH fest, um dich jedes Mal aufs Neue zu pushen. Oder erhöhe die Anzahl der Sätze, um dich weiterzuentwickeln.