8 pack – 10 knallharte strategien fürs

Achtung, dieses Programm wird kein Spaziergang! Denn für ein Eightpack musst du richtig hart arbeiten. Die gute Nachricht: Wenn du schon fit bist, dann ist der Weg nicht mehr weit. Absolut entscheidend für die ultimative Riffel-Optik ist die richtige Ernährung. Experten sagen, dass etwa 70-80 Prozent des Erfolgs in der Ernährung liegen. In diesem Guide verraten wir dir Tipps und Tricks, um auch aus deinem Bäuchlein einen stählerndes Eightpack zu formen.

1 Fristen setzen

Dein großes Ziel ist ein flacher, knackiger Waschbrettbauch. Unterteil den Weg dorthin in mehrere Abschnitte – wie etwa ein halbes Kilo weniger Gewicht pro Woche oder einen zusätzlichen Durchlauf des unten beschriebenen Sixpack-Zyklus.

Setzt dir dann Fristen für die einzelnen Etappenziele. Es kann dir wie eine Mammutaufgabe vorkommen, viel abnehmen zu müssen, um die Bauchmuskeln zum Vorschein zu bringen. Die Aufgabe wirkt weitaus weniger einschüchternd, wenn du sie dir in kleinere und übersichtlichere Happen einteilst. Die Einhaltung der Fristen erhöht das Gefühl der Eigenverantwortung. Du hast damit einen eindeutigen Plan an der Hand, den du einhalten musst und der dich anspornt.

Geh noch einen Schritt weiter und erzähl deinen Freunden von deinen Plänen. Die öffentliche Bekanntgabe von Fristen ist eine mächtige Motivationsquelle. Schließlich steht damit dein Ruf auf dem Spiel. Je mehr Aufmerksamkeit du auf ein bestimmtes Ziel lenkst, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du frühzeitig abbrichst. Gib deine Absichten auf Facebook bekannt oder schick E-Mails an deine Freunde. So wird es schwerer für dich, aufzugeben. Du hast dann eine ganze Gruppe von Leuten im Rücken, die möchten, dass du Erfolg hast.

2 Lebensmittelallergien verhindern

Es ist möglich, einen niedrigen Körperfettanteil und dennoch einen aufgeblähten Bauch zu haben. Schuld daran können Entzündungen im Verdauungstrakt als Folge einer Lebensmittelallergie sein, die zu Schwellungen führen. Das Gluten im Weizen sowie Soja- und Milchprodukte sind weitverbreitete Allergene. Doch selbst, wenn du mit diesen Lebensmittelgruppen kein spürbares Problem hast, können sie sich bereits schon in geringen Mengen ungünstig auswirken.

Geh diesen Lebensmitteln so gut es geht aus dem Weg und mach einen Termin beim Allergologen. Er wird dich auf Lebensmittelunverträglichkeiten testen, damit du dir sicher sein kannst. Versuch zumindest, diese Nahrungsmittel ein paar Wochen lang wegzulassen, um zu sehen, wie du dich dann fühlst.

Wenn eine Unverträglichkeit vorliegt, entwickelst du nach ein paar Tagen normalerweise nicht mehr so schnell Körpergase. Gleichzeitig fühlst du dich weniger aufgedunsen und müde.

3 Regelmäßig Eiweiß zuführen

Du brauchst mehr Muskeln, um deinen Stoffwechsel in Schwung zu bringen und das Fett zu verbrennen, das dein Sixpack verdeckt. Für die Ernährung heißt das, du musst regelmäßig Eiweiß essen. Der Körper hat keine Möglichkeit, Eiweiß zu speichern. Daher braucht er einen regelmäßigen Nachschub für die Muskulatur. Tipp: Nutze kleine und häufige Mahlzeiten, um deine Muskeln gut zu „füttern“. Ein Plan, der bei vielen Sportlern funktioniert: fünf Mahlzeiten mit Vollwertkost und ein Eiweißshake pro Tag. Benötigst du 200 g Eiweiß pro Tag (ein gutes Ziel für einen gut 90 Kilo schweren Mann), empfehlen sich fünf bis sechs Mahlzeiten mit jeweils 30 bis 50 g Eiweiß.

4 Nicht hungern

Wenn du weniger isst, löst du eine Stressreaktion im Körper aus. Dies lässt die Kortisolwerte nach oben schnellen. Das Hormon fördert den Hunger und bringt den Körper dazu, Fett einzulagern. In einer 2010 veröffentlichten Studie im Fachmagazin „Psychosomatic Medicine“ wurde von einer weiblichen Testgruppe berichtet, die bei heruntergefahrener Kalorienzufuhr einen Anstieg des Kortisolspiegels erlebte. Die Werte waren sogar höher als in einer Kontrollgruppe, in der die Testpersonen lediglich ihre Kalorien zählten, ohne die Zufuhr zu senken. Doch wie funktioniert das Abnehmen dann? Wichtig ist, bei ungesunden Kalorien vorsichtig zu sein. Konzentrier dich darauf, dich besser zu ernähren, ohne die Gesamtzufuhr einzuschränken. Hungere den Körper nicht aus!

Manche Lebensmittel brauchen außerdem zur Verdauung mehr Energie als andere. Die Verdauung von Eiweiß verbrennt mehr Kalorien als die von Kohlenhydraten.

5 Gesunde Vorräte anlegen

Bei der Arbeit oder bei einem Besuch bei Freunden ist es nicht immer möglich, sich richtig zu ernähren. In den eigenen vier Wänden gibt es allerdings keine Ausreden. Dort hast du die volle Kontrolle. Aber: Oft kann man der Versuchung nicht rund um die Uhr widerstehen. Verbanne also alles industriell verarbeitete Junkfood aus dem Kühlschrank und den Vorratsregalen.

In deiner Küche solltest du eine reichhaltige Auswahl an Fleisch, Gemüse, Obst und stärkehaltigen Produkten wie Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln usw. lagern.

Wenn du schummelst, achte darauf, dass du für deine „Extratour“ (zum Beispiel für Eiscreme) das Haus verlassen musst. Iss außerdem am selben Tag alles auf. Leg keine Reste in deine „sauberen“ Vorratsregale.

6 Mit grünem Gemüse starten

Ein oft vernachlässigter Aspekt beim Aufbau von Bauchmuskeln ist die Zufuhr ausreichender Mengen an grünem Gemüse.

Diese Lebensmittelgruppe weist essenzielle Nährstoffe auf, die der Körper braucht. Wenn du sie ihm nicht gibst, wirst du am Ende nur nach der Keksdose greifen. Um sicherzustellen, dass alle Reserven gefüllt sind, bereite einen möglichst kalorienarmen frischen Saft voller Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien zu. Ideal sind Gemüsesäfte (keine Obstsäfte, die voller Zucker stecken und nicht genug von den Ballaststoffen aufweisen, wie sie ganze Früchte enthalten).

Solche Säfte sind wie ein Salat im Glas – nur noch leckerer, garantiert! Unser Tipp: Misch folgende Zutaten im Mixer und gib 1/3 Tasse Wasser sowie eine halbe Tasse Eis dazu.

½ Tasse Gurken

½ Tasse Sellerie

½ Tasse Spinat

1 TL Fenchelsamen

½ Grüner Apfel Petersilie und Ingwer zum Abschmecken

Dieser Saft liefert dir wertvolle Nährstoffe, die du dir unter Umständen tagsüber nicht durch Vollwertkost holen konntest. Außerdem wirkt der grüne Saft entgiftend.

7 Portionsgrößen abmessen

Nein, du musst deine Küche jetzt nicht zu einem Hobbylabor à la „Breaking Bad“ umbauen. Doch ein wenig objektive Kontrolle hilft dir, ehrlich zu dir selbst zu sein. Miss dein Eiweiß und deine Kohlenhydrate in Gramm. Der Großteil der aufgenommenen Fette sollte in der eiweißhaltigen Nahrung enthalten sein. Mit sonstigen Fetten solltest du sparsam umgehen. Dein Handteller ist ein guter Maßstab fürs Fleisch (er entspricht etwa 85 Gramm). Die Faust kannst du zum Abschätzen der Reis- oder Kartoffelportionen nutzen.

Dies erleichtert es dir, deine Zufuhr besser im Blick zu behalten. Um richtig schlank zu werden, genügt ein gutes Augenmaß. Danach kann es sich lohnen, für präzisere Messungen in eine Lebensmittelwaage zu investieren. Je knackiger deine Bauchmuskeln werden, umso größer ist der Unterschied zwischen einer und anderthalb Portionen Reis.

8 Mehr Magnesium zuführen

Mineralstoff ist unverzichtbar für einen gesunden Schlaf sowie die Funktion von Herz, Muskeln und Gehirn – alles Komponenten, die sich auf die Bauchmuskeln auswirken. Die Forschung zeigt, dass die meisten Menschen nicht genug Magnesium abbekommen.

Viele Menschen nehmen weniger als die empfohlene Tagesdosis zu sich. Beim Training auf einen muskulösen Körper hin ist der Bedarf aller Wahrscheinlichkeit nach noch höher.

Nutze Ergänzungsmittel mit Magnesium oder ein Multivitaminpräparat, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

9 Eiweiß zum Frühstück essen

Ein kohlenhydratreiches Frühstück mit Toast und O-Saft treibt die Insulinwerte nach oben. Dadurch beeinträchtigt es noch Stunden danach die Fähigkeit des Körpers zur Fettverbrennung. Daneben stimuliert ein solches Frühstück die Ausschüttung von Serotonin. Dieses Hormon sorgt dafür, dass wir uns gut aber auch träge fühlen. Aus diesem Grund haben viele Fitnessathleten auf kohlenhydratfreies Frühstück umgestellt. Das solltest du ebenfalls tun (die einzige Ausnahme sind Gemüsesäfte).

Forscher der amerikanischen University of Missouri fanden heraus, dass ein stark eiweißhaltiges Frühstück hilft, den Heißhunger in Schach zu halten. Gleichzeitig sank bei dieser Ernährungsstrategie der Appetit auf ungesunde Snacks am Abend. Tipp: Probier’s zum Frühstück mit Nüssen und einer Eiweißquelle wie Fleisch oder Eiern. Die Fleisch-Nuss-Kombination ist kein Hexenwerk. Es handelt sich dabei lediglich um eine sättigende Mahlzeit, die keinen starken Anstieg der Blutzuckerwerte verursacht. Das Energieniveau bleibt dadurch den ganzen Tag lang stabil. Grünes Gemüse ist natürlich auch zum Frühstück immer eine Option.

10 Harte Bauchmuskelübungen durchziehen

Die Bauchmuskeln bilden einen Teil der Stützmuskulatur. Sie schützen unsere Wirbelsäule, wenn wir müde sind. Das bedeutet auch, dass sie nicht so schnell und drastisch aufs Training reagieren wie andere Muskelgruppen. Daher sind kurze Pausen und ein hohes Arbeitspensum Pflicht, um diese Muskeln zum Wachstum anzuregen. Versuch, den unten stehenden Zyklus in eines deiner wöchentlichen Workouts zu integrieren. Führ von jeder Übung innerhalb von etwas 60 Sekunden so viele WDH aus wie möglich. Ruh dich zwischen den Übungen 15 Sekunden lang aus. Mach am Schluss eine Pause von 60 Sekunden.