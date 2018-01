Abnehmen in 10 Minuten

Eine Langhantel ist ideal für den Aufbau von Kraft und Muskulatur geeignet, weil du damit mehr Gewicht bewältigen kannst, als mit anderen Trainingsgeräten. Was die Wenigsten wissen: Auch Fett

abbauen kannst du damit, wenn du weißt wie man sie richtig einsetzt.

Zum Beispiel mit diesem hochintensiven Komplex-Workout. Von einem Langhantel-Komplex spricht

man, wenn mehrere Übungen nacheinander in einer Sequenz ausgeführt werden, ohne die Hantel zwischendurch abzulegen. Du steigerst damit deine kardiovaskuläre Fitness und verbrennst

effektiv Fett. Wie in jedem Langhantel-Training verbesserst du außerdem deine Koordination und Griffkraft. Eine Standard-Olympiahantel ist 2,13 Meter lang und wiegt 20 Kilo. Für den Beginn genügt es also, die Übungen nur mit der Stange, ohne zusätzliches Gewicht auszuführen, um deinen Puls

hochzutreiben und deine Fettpolster schmelzen zu lassen. So ist das Workout auch für Einsteiger super geeignet. Fortgeschrittene schieben einfach ein paar Gewichtscheiben auf die Hantel und steigern sich so Schritt für Schritt.

SO FUNKTIONIERT’S

Führe nacheinander jeweils 12 Wiederholungen von jeder Übung aus, ohne dazwischen zu pausieren oder die Hantel abzulegen. Pausiere nach der letzten Übung zwei Minuten lang, dann wiederhole den Zirkel. Absolviere insgesamt sechs Durchgänge.