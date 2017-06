Abspecken im Turbogang

Stell dir vor, du würdest draußen im Wald wandern. Während des Spaziergangs verwendest du die sogenannten langsamen Muskelfasern, die für Ausdauerleistungen zuständig sind. Diese Fasern verbrauchen den aufgenommenen Sauerstoff und verbrennen dabei die Glukose im Blut sowie das in der Leber gespeicherte Glykogen. Auch wenn dir dabei nicht die Luft ausgeht: Nach gut 20 Minuten gehen die Glukose-Reserven des Körpers langsam zur Neige. Deshalb greift der Organismus auf die Fettspeicher zurück. Stell dir weiter vor, du läufst jetzt querfeldein, und plötzlich knackt es im Unterholz… du siehst drei kleine Wildschweine, drei Frischlinge. Du drehst dich um und hinter dir steht: die wütende Mutter! Und das 200 Kilo schwere Vieh ist natürlich dazu bereit, mit seinen rasiermesser-scharfen Zähnen den Nachwuchs auf Leben und Tod zu verteidigen. Du trittst erst vorsichtig den Rückzug an, um nicht mehr zwischen den Jungen und der Mutter zu stehen. Nach 20 Metern drehst du dich schnell um und fängst an zu rennen. Du ringst nach Luft. Deine wichtigste Treibstoffquelle ist in diesem Moment der im Körper gespeicherte Zucker. Deine Muskeln brennen wie Feuer, während du die letzten Glykogen-Reserven noch aufbrauchst! Nach einer guten Minute blickst du über die Schulter und siehst, dass dir die Bache glücklicherweise nicht gefolgt ist. Deine Muskeln fühlen sich an wie Wackelpudding, weil sämtliche Zucker-speicher leer sind.

Wer sich den Zuckerstoffwechsel beim Sport vor Augen führt und nicht auf die reine Kalorienverbrennung achtet, erkennt schnell, warum kurze intensive Belastungen sinnvoller sind: Du verbrennst dabei den in der Muskulatur gespeicherten Zucker. Sobald die Glykogen-Reserven aufgebraucht sind, ist der Körper dazu gezwungen, zur Energiegewinnung die Fettspeicher anzugreifen. Das Erfolgsgeheimnis, wenn du diesen Prozess zu deinem Vorteil nutzen willst: ausreichend Training, aber kein Über-training. Ein effektives Programm sähe beispielsweise folgendermaßen aus: Absolvier an sechs Tagen der Woche abwechselnd 15- bis 30-minütige Einheiten zur Straffung und Stärkung des ganzen Körpers und Kardio-Intervalleinheiten von nur 10–30 Minuten Dauer. Durchs Ganzkörper-Krafttraining holst du dir die erforderliche Muskelmasse, um mehr Kalorien zu verbrennen. Diese Workouts können beispielsweise aus 3 Sätzen zu je 8–12 WDH bestehen. Verwende dafür Übungen wie Liegestütze und Kniebeugen an den Kurzhanteln. Das Intervalltraining besteht indes aus kurzen hochintensiven Phasen, die sich mit lockeren Regenera-tionsphasen abwechseln. In Studien hat sich gezeigt, dass dies die ideale Methode zum Abspecken darstellt.

Sieben Tage, Sechs Minuten

Stimm dich mit diesem 6-Minütigen Workout auf den Tag ein. Die kurze Einheit wirst du auch dann durchstehen, wenn du morgens noch nicht viel Energie im Tank hast. Geht auf dem Heimtrainer, Laufband, oder im Park.

TÄGLICH (AUCH AN TAG 7) Drei 20-sekündige Phasen mit maximaler Belastung, dazwischen kurze Pausen zur Erholung. Das ist alles, was du brauchst, um mit minimalem Aufwand die maximale Wirkung zu erreichen.

//2 MINUTEN WARM-UP Fahr auf dem Heimtrainer / Laufe im lockeren Trainingstempo.

// 20 SEKUNDEN TRAINING IM MAXIMALEN TEMPO BEI VOLLER KONTROLLE UND MIT SAUBERER TECHNIK Hau in dieser Phase alles raus. Am Ende solltest du so kaputt sein, dass du nach Luft ringst.

// 90 SEKUNDEN ZUR REGENERATION Absolvier ein Cool-down im sehr lockeren Tempo. Hör nicht einfach von einer Sekunde auf die andere auf, sondern mach so lange locker weiter, bis sich die Atmung wieder einigermaßen normalisiert hat. Sobald du die 90-Sekunden-Marke erreichst, schraubst du die Intensität wieder hoch.

// 20 SEKUNDEN HOCHINTENSIVES TRAINING

// 90 SEKUNDEN ZUR REGENERATION

// 20 SEKUNDEN HOCHINTENSIVES TRAINING

Nach insgesamt 6 Minuten bist du fertig!