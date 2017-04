Auf die Ohren – Anthony Joshua´s Playlist

Am Samstag ist es soweit: Anthony Joshua trifft im Wembley Stadium auf Wladimir Klitschko. Für “AJ”, wie seine Fans ihn nennen, steht dabei nicht nur die Verteidigung des IBF Schwergewichts-Titel auf dem Spiel. Ein Sieg gegen einen der größten Champions aller Zeiten kann ihm auch den WBA-Titel einbringen.

Wichtiger Teil seiner Vorbereitung: Musik. Und das sowohl beim Training als auch vor dem Kampf. Welchen Song der Beats by Dr. Dre Ambassador für seinen „Ring Walk“ am Samstag im Wembley Stadium für seinen Kampf gegen Wladimir Klitschko ausgewählt hat, wird er in Kürze bekannt geben.

Im Voraus hat er aber schon mal die Songs, zu denen er bislang in den Ring gestiegen ist und seine Gegner per Knock-Out besiegte, als Playlist zusammengestellt:

„Who Gon Stop Me“ von Jay Z & Kayne West war gleich dreimal dabei. Ansonsten ist der Mix aber ziemlich eklektisch, mit Songs wie „500 Miles“ von den Proclaimers oder „Still D.R.E“ von Dr. Dre und Snoop Dog darunter.

AJ’s Ringwalk Knockouts



Jay Z & Kanye West ‘Who Gon Stop Me’

Holy Grail – Jay-Z ft. Justin Timberlake

500 Miles – The Proclaimers

Hometown Glory – Adele High Contrast Remix

Clubbed to Death – Rob Dougan (Matrix remix)

Eye of the Tiger – Survivor

Bound 4 Da Reload – Oxide & Neutrino

Promesses – Tchami ft. Kaleem Taylor

Original Nuttah – Shy FX

If I Can’t – 50 Cent

Still D.R.E. – Dr. Dre ft. Snoop Dog

Shut Up – Stormzy

Talking the Hardest – Giggs

Hate Me Now – Nas ft. Puff Daddy

Mo Money Mo Problems – The Notorious B.I.G

