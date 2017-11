Baller Dich Fit

Beim Stichwort Explosivkraft denken die meisten zuerst an Sprinter oder Strongmen.

Schließlich müssen diese Sportler sich selbst oder ihre Gewichte so schnell wie möglich vom Punkt A

zum Punkt B bewegen. Doch explosive Übungen machen den Sportler nicht nur schneller oder

stärker. Solche dynamische Bewegungen helfen auch, in kürzerer Zeit mehr Muskelmasse aufzu-

bauen. Je schneller stärker ein Muskel angespannt wird, umso größere Gewichte kann er nämlich

bewältigen. Sowohl beim Anheben (konzentrische Bewegung) als auch beim Absenken (exzentrische

Bewegung) ist damit eine größere Muskelspannung möglich. Glücklicherweise ist es ganz einfach, an

der Dynamik zu arbeiten. Schnapp dir einen Medizinball, um damit die 5 Übungen des folgenden

Workouts zu absolvieren. Du bringst damit die Muskulatur auf Touren, während du explosive Geschwindigkeit und Power entwickelst. Du bereicherst dadurch dein Trainingsprogramm, während

du deine Leistung steigerst und deinen Körperbau verbesserst.

POWERPLAY

Das folgende Workout besteht aus insgesamt 5 Übungen. Die ersten zwei Übungspaare sind zu

Supersätzen zusammengefasst. Absolvier alle WDH der Übung 1A, ruh dich dann 10 Sekunden lang aus und schließ daran sämtliche WDH der Übung 1B an. Im Anschluss folgt eine 60-sekündige Pause.

Bring hiervon insgesamt fünf Durchläufe hinter dich, bevor du mit den Übungen 2A und 2B nach demselben Muster verfährst. Die letzte Übung absolvierst du im normalen Trainingsmodus (als separaten Satz). Stell sicher, dass die Bauchmuskeln, der untere Rücken und die Gesäßmuskulatur

ganze Zeit über gespannt sind. Dadurch stabilisierst du einerseits den Körper.

Andererseits verbessert sich damit die Kraftübertragung zwischen Ober- und Unterkörper.

Such dir ein Gewicht aus, mit dem du sämtliche Übungen explosiv ausführen kannst. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Bewegungstempo.