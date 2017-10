BANKDRÜCKEN – das Mega-Gains Programm

Überwinden Sie Plateaus und stellen Sie einen neuen persönlichen Rekord auf.

VON STEVE PULCINELLA

EINEN MANN NACH SEINEN LEISTUNGEN IM BANKDRÜCKEN ZU BEURTEILEN, ist das schlimmste Klischee der Fitnesswelt. Leider hält es sich hartnäckig. Egal, wie viele kreative, neue und sogenannte „funktionelle“ Übungen entwickelt werden – nichts scheint die Bank als ultimativen Maßstab für Kraftsportler verdrängen zu können. Wir werden Ihnen dabei helfen, in sechs Wochen bessere Leistungen zu erzielen und mehr Gewicht aufzulegen als je zuvor. Wenn Sie dann das nächste Mal jemand fragt, wie viel Gewicht Sie an der Bank schaffen, brauchen Sie nicht zu flunkern – es sei denn, Sie möchten Ihr Gegen­ über nicht völlig entmutigen.

ANLEITUNG

Absolvieren Sie die Tage I und II hintereinander, legen Sie einen Ruhetag ein und schließen Sie dann die Tage III und IV auf dieselbe Weise an.

Mit „A“ und „B“ gekennzeichnete Übungen sind Supersätze: Absolvieren Sie einen Satz für A und schließen Sie daran sofort einen B-Satz an, bevor Sie sich kurz ausruhen.

Hinweise zur Weiterentwicklung Ihres Bankdrücken je nach Ziel – 100 kg oder 140 kg – finden Sie in der Tabelle weiter hinten in diesem Artikel. Wenn Ihr Maximum irgendwo zwischen, unter oder über diesen Zahlen liegt, richten Sie sich nach der Tabelle und orientieren Sie sich dabei an ungefähren Prozentsätzen Ihres Zielmaximums. Beginnen Sie für die Sätze in Woche 1 bei etwa 90 % Ihres Maximums und erhöhen Sie das Gewicht wie in der Tabelle aufgeführt pro Woche um 1 bis 3 %. Für die Back-off-Sätze mit 5, 4 und 3 Wiederholungen beginnen Sie mit 80 % Ihres Zielmaximums und gehen Sie wie beschrieben vor. Sie sollten das ideale Gewicht danach auswählen, wie Sie sich fühlen. Versuchen Sie jedoch, dem vorgegebenen Modell so gut wie möglich zu folgen.

FUNKTIONSWEISE

Die meisten Männer erreichen beim Bankdrücken zwischen 100 und 140 kg ein Plateau. Die typischen Pyramidensätze aus 12, 10, 8 und 6 Wiederholungen werden Sie da nicht weiterbringen. Dieses Wiederholungsschema mag sich für den Masseaufbau eigenen, aber wenn Sie mehr Gewichte auflegen wollen, müssen Sie nur für eine Wiederholung schwere Gewichte stemmen – so bereiten Sie Ihren Körper auf die die Belastung eines maximalen Gewichts vor. Und während Ihr Ziel vielleicht nur darin besteht, Fortschritte beim Bankdrücken zu machen, trainiert unser Programm den gesamten Körper. Je mehr Muskeln Sie aktivieren, desto mehr Masse legen Sie insgesamt zu. Und ein von Kopf bis Fuß größerer, stärkerer Körper ermöglicht ein besseres Bankdrücken.