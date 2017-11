Basiskurs Seilschlagen

Das Training an den dicken Seilen im Fitness-Studio sieht einfach richtig cool aus – solange du weißt, wie du damit umgehst. Andernfalls erzielst du d en gegenteiligen Effekt und die anderen Besucher im Studio krümmen sich vor Lachen. Wie immer wollen wir dir bei dei nen ersten Schritten am neuen Gerät mit fachmännischem Rat zur Seite stehen, damit du selbstbewusst an das neue Trai ningsgerät herangehen kannst. Zuerst möchten wir dir aber erklären, warum sich das Training am Seil wirklich lohnt.

Nur weil etwas cool aussieht, muss es schließlich noch lange nicht effektiv sein. „Das Seilschlagen eignet sich ausgezeich net zur Vorbereitung auf alle Disziplinen, für die eine gute Fitness im Oberkörper

vorausgesetzt wird. Ich denke da etwa an Rugby, MMA oder CrossFit“, so Tom Eastham @EasthamsFitness), einer der besten Personal Trainer. „Den bestmög lichen Trainingseffekt erzielst du, wenn du dich auf eine durchweg hohe Intensi tät konzentrierst – ganz gleich, wie sehr deine Muskeln auch brennen.“

Wer sich mehr Fitness im Oberkörper wünscht, trifft mit den Seilen in der Tat die optimale Auswahl: „Es ist schwer, sich auf diesem Gebiet ohne allzu großen Kräf teverschleiß anderweitig weiterzuentwi –

ckeln“, sagt Eastham. „Sicher kannst du beim Liegestütz und beim Rudern am Suspension-Trainer versuchen, mög lichst lange Sätze hinter dich zu bringen.