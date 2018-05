BAUSTELLE BIZEPS: So gibt’s mehr Umfang

Die Mischung macht’s

„Die Position der Schulter bestimmt, inwieweit der Bizeps an einer Bewegung beteiligt ist“, so Fitness-Trainer Greg Burns. „Zum Beispiel aktivieren Scott-Curls vor allem den kurzen Kopf und das im ersten Drittel der Bewegung. Bizeps-Curls im Stehen aktivieren dagegen besonders den langen Kopf und zwar im letzten Drittel der Bewegung. Um den Muskel umfassend zu stimulieren, solltest du daher ver-schiedene Übungen einsetzen, bei denen er an unterschiedlichen Punkten am stärksten kontrahiert wird.“ Dehne den Muskel vor – der lange Bizepskopf verläuft über das Schultergelenk und kann

deshalb in bestimmten Übungen vorgedehnt und so noch stärker aktiviert werden, zum Beispiel bei Kurzhantel-Curls auf der Schrägbank”. „Auch indem du deine Schultern in der oberen Position eines Curls etwas nach vorn schiebst, kannst du den langen Kopf noch stärker ansprechen.“

Vergiss den Brachialis nicht