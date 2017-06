6. 5A// 4 Einbeiniges Wadenheben

Sätze 3 WDH 20 Pause 60 Sek.

Stell dich mit einem Bein auf eine Schaumstoffmatte oder ein Ballkissen. In die Hand derselben Seite ein Gewicht nehmen. Um das Gleichgewicht besser halten zu können, die andere Hand auf die Wand setzen. Alternativ kannst du dich auch an einem anderen stabilen senkrechten Objekt festhalten. Dann die Ferse zum Boden sinken lassen, bis in der Wade eine Dehnung spürbar wird. Drück dich anschließend nach oben und press den Fußballen auf das Kissen, um die Ferse anheben zu können. Alle WDH auf einer Seite absolvieren und dann die Seiten wechseln.

5B// Einbein-Sprung am Schlingentrainer

Sätze 3 WDH 20 (Pro Seite) Pause 60 Sek.

Die Hände wie schon zuvor bei der Kniebeuge mit Sprung am Schlingentrainer auf die Griffe setzen und das Körpergewicht auf ein Bein verlagern. Komm dann auf dem Stützbein in die halbe Kniebeuge, um dich anschließend abzudrücken und so hoch wie möglich zu springen. Nach einer weichen Landung zur nächsten WDH übergehen. Alle WDH auf einer Seite absolvieren und dann die Seiten wechseln.