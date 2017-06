4. 4A// Brustpressen am Seilzug

Sätze 3 WDH 8-12 Pause 0 Sek.

Befestige an den oberen Seilzügen zweier gegenüberliegender Kabelstationen Bügelgriffe und halt sie auf Schulterhöhe fest. Nun die Füße versetzt voreinander auf den Boden setzen, um besser das Gleichgewicht halten zu können. Im Anschluss die Griffe nach oben drücken.

4B// Plyometrischer Liegestütz auf dem Bosu-Ball

Sätze 3 WDH 8-12 Pause 60 Sek.

Leg einen Bosu-Ball mit der gekrümmten Seite nach unten auf den Boden und setz die Hände links und rechts auf die Kante der Standfläche. Komm dann in die obere Position des Liegestützes und Versuch, das Gleichgewicht zu finden. Anschließend den Körper so weit sinken lassen, dass der Brustkorb fast die Rückseite des Bosu-Balls berührt. Drück dich am Ende explosiv wieder nach oben, um die Hände mit dem Bosu-Ball kurz vom Boden nehmen zu können. Danach weich landen.