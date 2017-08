BEAR GRYLLS SUCHT DICH…

2. Was isst ein hungriger Bear?

Grylls’ kulinarische Abenteuer sind legendär. Er ist in unzähligen Youtube-Clips und Internetbeiträgen zu sehen. Da sind beispielsweise die Videos, in denen er einen Riesenkäfer verspeist („schön knusprig“), einer Zecke den Kopf abbeißt, ein Stück von einem Kamelkadaver isst, in dem er sein Lager aufgeschlagen hat … und natürlich die vielen Beiträge, in denen er seine eigenen Körpersäfte trinkt. Abseits des Bildschirms ist seine Lebensmittelauswahl etwas konventioneller.

„Grundsätzlich nehme ich kein Getreide, keinen Zucker und keine Milchprodukte zu mir. Wenn ich Fleisch verspeise, dann sind es hochwertige, magere Stücke aus Grasfütterung“, sagt er. „Erst gestern Abend habe ich mir schön was gekocht. Ich hatte einen dreitägigen Dreh in den Bergen hinter mir und dachte mir: ‚Okay, heute wird gebrutzelt.‘“ Es gab Spaghetti Bolognese aus Büffel-Hackfleisch mit Buchweizennudeln – ein tolles, echt gesundes und leckeres Pseudogetreide. Danach gab es ein gro- ßes Mousse au Chocolat aus rohem Kakaopulver, Ahornsirup und Kokosöl, dazu ein Ei.“

Natürlich will Grylls auch ein Ernährungsbuch herausbringen. Nächsten Sommer ist es soweit. „Ich experimentierte dafür viel herum. Meinen Jungs gefällt das auch sehr gut. Ich wünschte, mir hätte zu meiner Schulzeit jemand beigebracht, wie ich mich gesund ernähren kann. Wäre ich Schulleiter, ich würde den Kids zeigen, wie sie richtig trainieren, sich gesund ernähren, Teams zusammenstellen, Menschen führen und Risiken eingehen können. Eben Dinge, die man im Leben braucht.“

“Schnapp dir einfach ein Zelt und steige auf einen Berg.”

Grylls leitet aber keine Schule (zumindest noch nicht). Er hat aber etwas ganz Ähnliches ins Leben gerufen. Die BG Survival Academy bietet inzwischen Kurse für alle Altersklassen an. Dazu gehört auch ein Eltern-Kind-Seminar, das bereits auf Jahre ausgebucht ist. Wir wollen von ihm wissen, ob seiner Meinung nach diese ganzen Fertigkeiten verlorengehen.

Seine Antwort: „Ich denke, die Menschen lieben die Herausforderung. Sie mögen es, wenn sie die ursprünglichen menschlichen Fertigkeiten beherrschen und das Leben selbst in der Hand haben. Das gilt für Mädchen genauso wie für Jungs.“

Grylls bietet mehr als „langweilige Survival-Skills“, wie er meint. Viel von seinem Wissen stammt aus dem Training der britischen Spezialeinheiten, mit dem er so vertraut ist. „Dort hat sich über die Jahre viel getan“, sagt er. „Früher wurden immer nur schwere Rucksäcke über lange Strecken mitgeschleppt. Inzwischen ist das Krafttraining viel dynamischer. Als Ehrengeneral der Royal Marine Commandos bin ich oft im Trainingszentrum in Lympstone. Dort sehe ich, wie die Soldaten über Mauern hechten, ihre Kameraden auf den Schultern tragen, sprinten, rollen und sich anderweitig bewegen. Das Training bei mir an der Akademie ist davon definitiv beeinflusst, genauso wie von der Natur. Vom Krebsgang über

Kriechbewegungen bis hin zu leoparden- und pantherartigen Bewegungen. Außerdem lasse ich Trainingsmethoden mit einfließen, die ich auch unterwegs nutze. Deshalb improvisieren wir auch mit Kanistern oder sonstigen Ersatzgewichten.“

Bears Basics

Grylls bringt deine Fitness mit seinem 5-Punkte-Plan wieder auf Vordermann

FLEXIBEL BLEIBEN

„Ich habe wegen meiner Rückenverletzungen viel Yoga gemacht. Viele meiner Freunde, die im Büro arbeiten, bewegen ihren Rücken nicht mehr besonders viel. Sie gehen nur ins Fitnesscenter, um Eisen herumzuwuchten. Das macht die Sache aber nur noch schlimmer. Das Stretching ist absolut wichtig.“

NICHT NACHLASSEN

„Männer haben oft Angst vor Yoga. Dabei sind das echte Kraftaufbau-Übungen. Du wirst dich wundern, wie schwer es dir fällt, die Positionen zu halten. Wenn du es einmal draufhast, kannst du Sachen, von denen andere in deinem Alter nur träumen.“

INTENSITÄT STEIGERN

„Ich mache viel Training im Tabata-Stil: 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause, manchmal auch 30 zu 30. Gib alles, ruh dich dann kurz aus und stürz dich anschließend wieder ins Vergnügen.“

DIE KOMFORTZONE VERLASSEN

„Ich habe lange Zeit mit Leuten trainiert, die nie ihre Komfortzone verlassen haben. Die fittesten Menschen, die ich kenne, wie etwa Olympiasportler, trainieren bis zum Erbrechen. Sie wissen, wie sie sich selbst fordern können.“

NACH SCHEMA 80:20 ESSEN

„Ich folge beim Essen einem Schema von 80 zu 20. Das heißt, ich ernähre mich zu 80 Prozent zucker- und getreidefrei und gönne mir zwischendurch einen Ausreißer. So kann ich mich verwöhnen, lebe aber trotzdem noch supergesund.“