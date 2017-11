SCHLAUER GEHT’S NICHT: Beintraining für mentale Power

Du magst keine Kniebeugen?

Dann solltest du deine Einstellung noch einmal überdenken. Bei Forschungsarbeiten am King’s College

London sahen sich die Wissenschaftler an, wie die Alltagsgestaltung die Gehirnentwicklung beeinflusst.

Dafür analysierten sie über zehn Jahre hinweg die Denk- und Lernmuster sowie die Gedächtnisleistung ihrer Testpersonen. Als Methode verwendeten sie Zwillingsstudien, um physiologische Unterschiede

auszuschließen, die die Ergebnisse verzerren könnten.

Fazit: Der beste Marker für das Nachlassen der kognitiven Fähigkeiten war die Beinkraft.

„Es ist faszinierend, welche Unterschiede bei der kognitiven Leistungsfähigkeit und Gehirnstruktur

identischer Zwillinge auf Basis der Beinkraft festzustellen waren“, so Dr. Claire Steves, die Leiterin der Studie. Wenn die Storchenstelzen allein für dich noch nicht genug Motivation sind, dich etwas mehr

um die Unterkörpermuskulatur zu kümmern, solltest du an dein Gehirn denken. Gute Übungen

für mehr Beinkraft sind etwa die Beinpresse und die Kniebeuge mit Rückenauflage. Die Kniebeuge hat unserer Meinung nach aber leicht die Nase vorn, weil sie einen größeren Ausstoß von Wachstums-hormonen bewirkt, wovon wiederum der Muskelaufbau profitiert.

Absolvier davon 3 Sätze zu je 5 WDH. Erhöhe von Woche zu Woche das Gewicht.