Bleib am Ball – Das Workout für stahlharte Bauchmuskeln

1) SCHRÄGE LIEGESTÜTZE

WDH.: 10

Wenn du ein gut sichtbares Sixpack aufbauen willst, musst du deine Bauchmuskeln härter trainieren als je zuvor. Dieses Zirkeltraining besteht aus sechs Übungen, die du ohne Pause nacheinander absolvierst. Erst wenn du fertig bist, darfst du kurz durchatmen, bevor es mit dem nächsten Durchgang weitergeht – insgesamt sind es vier. Los geht es mit dieser Liegestütz-Variante. Der Ball erzeugt Instabilität, wodurch deine Core-Muskulatur dabei besonders beansprucht wird.

So funktioniert’s:

Begib dich in die Liegestütz-Position, die Hände ruhen etwa in schulterbreitem Abstand auf dem Ball. Spann die Bauchmuskeln an und beuge deine Ellenbogen, um die Brust in Richtung Ball abzusenken.

Drück dich anschließend kraftvoll zurück nach oben.

2) EINGEDREHTE CRUNCHES

WDH.: 10

Mit dieser Übung trainierst du deine oberen und seitlichen Bauchmuskeln. Spann dafür deine Rumpfmuskulatur an und führe alle Wiederholungen gleichmäßig und kontrolliert aus.

So funktioniert’s:

Leg dich rücklings auf den Ball, stell die Füße flach auf den Boden und berühre mit den Fingern deine Schläfen. Spann deine oberen Bauchmuskeln an, um den Oberkörper vom Ball abzuheben. Dreh deinen Torso während der Aufwärtsbewegung zu einer Seite ein, pausiere kurz, dreh dich zur anderen Seite und lass dich anschließend wieder zurücksinken. Dies ist eine Wiederholung.

3) RUSSIAN TWISTS

WDH.: 10

Auch diese Übung beansprucht extrem die seitlichen Bauchmuskeln, die bei den meisten Sixpack-Trainingsprogrammen viel zu kurz kommen.

So funktioniert’s:

Stütz dich mit deinem oberen Rücken auf dem Gymnastikball ab, die Füße stehen auf dem Boden. Streck deine Arme nach oben über der Brust aus und verschränke die Hände. Dreh deinen Oberkörper zu einer Seite, so dass sich die gestreckten Arme in Richtung Boden bewegen. Pausiere kurz,

dann dreh dich zur gegenüberliegenden Seite ein und pausiere erneut. Dies ist eine Wiederholung. Kehre anschließend in die Ausgangsposition zurück.

4) PIKES

WDH.: 10

Bei dieser Übung müssen Ober- und Unterkörper perfekt zusammenarbeiten, wodurch vor allem deine tief sitzende Core-Muskulatur aktiviert wird.

So funktioniert’s:

Begib dich in die Liegestütz-Position und stell deine Füße auf den Ball. Deine Hände befinden sich direkt unterhalb der Schultern und dein Körper bildet von Kopf bis Fuß eine gerade Linie. Spann deine

Bauchmuskeln an und zieh die Füße in Richtung deiner Hände an. Streck dabei deinen Hintern nach oben, so dass dein Körper ein umgekehrtes V bildet. Stabilisiere deinen Körper während der Übung

mithilfe deiner Core-Muskulatur. Atme beim Anheben der Hüfte ein und beim Senken wieder aus.

5) ROLL-OUTS

WDH.: 10

Roll-outs sind mit einem Ball wesentlich anspruchsvoller als mit einer Langhantel, weil die Core-Muskulatur bei der Vor- und Rückwärtsbewegung ständig gegen das seitliche Wegrollen des Balls

arbeiten muss.

So funktioniert’s:

Knie dich vor den Gymnastikball und lehne dich mit deinen Unterarmen darauf. Roll den Ball nach vorn, indem du die Arme ausstreckst und die Bewegung mit den Bauchmuskeln kontrollierst.

Roll dich anschließend langsam wieder in die Ausgangsposition zurück. Halte den Rücken dabei die gesamte Zeit über gerade.

6) PLANKS

DAUER: 60 SEKUNDEN

Die letzte Übung des Zirkels ist ein schräger Plank auf Zeit. Dabei musst du deinen Rumpf die gesamte Zeit über anspannen, und ruhig und gleichmäßig atmen.

So funktioniert’s:

Begib dich in den Unterarmstütz, wobei du mit den Armen auf dem Ball lehnst und die Hände verschränkst. Spann Rumpf und Gesäß an und heb die Hüfte, so dass dein Körper von Kopf bis Fuß

eine gerade Linie bildet. Halte diese Position eine Minute lang, ohne die Hüfte absinken zu lassen. Pausiere anschließend drei Minuten lang und beginne den Zirkel von vorn.