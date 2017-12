Blutige Sache: Bloody Mary und ihre Freunde

Natürlich ist auch eine Bloody Mary alles andere als gesund. Aber verglichen mit anderen Alkoholika ist der Tomatensaft-Wodka-Mix geradezu ein Fitness-Cocktail. Tomatensaft enthält nämlich viel Vitamin A und C und gerade einmal 20 Kalorien pro 100 Milliliter – andere Mischgetränke schlagen mit weit

über 100 zu Buche. Selbst mit Whisky oder Bacon ist der Drink noch vergleichsweise zahm, was Gesamtkalorien und Nährwert angeht. Wenn’s also mal ein Cocktail mit Freunden sein muss, dann greif am besten zu diesem Klassiker. Hier sind sechs leckere Variationen:

THE BLOODY MARIA

ZUTATEN

120 ML TOMATENSAFT

22 ML ZITRONENSAFT

60 ML MEZCAL

2 SPRITZER WORCESTERSHIRESAUCE

2 TL MEERRETTICH

1 PRISE GERIEBENER INGWER

1 PRISE SELLERIESALZ

1 DILL-HALM (ZUR GARNIERUNG)

ZUBEREITUNG

Verrühre alle Zutaten miteinander und serviere den

Drink auf Eis.



THE ULTIMATE BLOODY CAESAR

ZUTATEN

1 LIMETTENSPALTE (FÜR DEN GLASRAND)

2 PRISEN SELLERIESALZ

120 ML CLAMATO TOMATENSAFT

45 ML SCOTCH-WHISKEY

WORCESTERSHIRESAUCE

TABASCOSOSSE

1 STREIFEN GEBRATENER SPECK (ZUM GARNIEREN)

ZUBEREITUNG

Reib den Rand des Glases mit der Limettenspalte

ein und tunke es in Salz. Verrühre darin Tomatensaft

und Whiskey und schmecke nach Belieben ab.



THE MING’S REVENGE

ZUTATEN

120 ML TOMATENSAFT

22 ML ZITRONENSAFT

60 ML SAKE

1 TL WASABI-PASTE

½ TL SOJASOSSE

½ TL SRIRACHA CHILISOSSE

1 PRISE PFEFFER

1 SELLERIESTANGE (ZUR GARNIERUNG)

ZUBEREITUNG

Verrühre alle Zutaten miteinander und serviere den

Drink auf Eis.

THE RED SNAPPER

ZUTATEN

45 ML GIN

60 ML TOMATENSAFT

22 ML ZITRONENSAFT

30 ML CHILISOSSE

2 SPRITZER WORCESTERSHIRESAUCE

SALZ UND PFEFFER

ZUBEREITUNG

Verrühre alle Zutaten miteinander und serviere den Drink auf Eis.

THE EVERYTHING-BUT-THEKITCHENSINK

BLOODY MARY

ZUTATEN

120 ML TOMATENSAFT

60 ML WODKA

½ TL ZITRONENSAFT

2 SPRITZER WORCESTERSHIRESAUCE

½ TL OLD BAY GEWÜRZMISCHUNG

2 TL MEERRETTICH

1 EL GURKENBRÜHE

1 EL OLIVEN-SALZLAKE

OLIVEN (ZUR GARNIERUNG)

ZUBEREITUNG

Verrühre alle Zutaten miteinander und serviere den Drink auf Eis.

CLASSIC BLOODY MARY

ZUTATEN

½ TL ZITRONENSAFT

60 ML WODKA

120 ML TOMATENSAFT

2 SPRITZER TABASCOSOSSE

2 TL MEERRETTICH

2 SPITZER WORCESTERSHIRESAUCE

1 PRISE SELLERIESALZ

1 PRISE PFEFFER

1 PRISE PAPRIKAPULVER

ZUBEREITUNG

Gib all Zutaten in einen mit Eis gefüllten Shaker, schüttele sie leicht durch und serviere den Drink in einem Glas.

