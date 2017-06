Bomben-Waden: Das ultimative Waden Workout

Das Kurze-Hosen-Wetter naht, aber deine Waden sind muskulär unterversorgt? Mit diesem Workout lässt du die Unterschenkel wachsen. Fahr dazu schrittweise die Zahl und Länge der Sätze oder die Gewichte hoch, um ständig neue Wachstumsreize zu setzen. Die progressive Überlastung ist der Leitgedanke hinter diesem Waden-Workout, dass du zweimal pro Woche ans Ende des Beintrainings anschließen kannst. Dafür suchst du dir eine bestimmte Zahl an Gesamt-WDH aus, die du beim ersten Workout absolvieren musst. Darauf kannst du dann Woche für Woche aufbauen.

ANLEITUNG Absolvier im Zuge jedes Bein-Workouts eine Wadenübung – entweder Wa-denheben im Stand oder im Sitzen. Wähl ein Gewicht, mit dem du mindestens 10 WDH schaffst. Führ da-mit so viele Sätze aus wie nötig, bis du bei 30 WDH angelangt bist. Leg zwischen den Sätzen jeweils eine 45-sekündige Pause ein. Versuch jede Woche mindestens 5 WDH mehr zu packen. Wenn du insgesamt 50 WDH in 5 Sätzen schaffst, erhöhe das Gewicht um 9–14 Kilo und fang wieder bei 30 WDH an.

WADENHEBEN IM STAND Nimm an der Maschine Platz oder stell dich mit einer Kurzhantel in einer Hand auf einen Block. Die Knie leicht beugen und die Fersen nach unten sinken lassen, bis in den Waden eine Dehnung spürbar wird. Dann die Knie strecken und die Fersen anheben.

WADENHEBEN IM SITZEN Auf der Maschine oder der Bank Platz nehmen. Die Füße auf einen Block setzen und mit Gewichtsscheiben auf den Oberschenkeln die Knie um 90 Grad beugen. Die Übung funktioniert analog zur Ausführung im Stand.