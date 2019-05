Brooks Run Happy Festival Tour: über 1.500 Besucher beim ersten Tourstopp in Hamburg

Am vergangenen Wochenende feierte die Brooks Run Happy Festival Tour bei strahlendem Frühlingswetter ihren Auftakt in Hamburg. Über 1.500 Besucher*innen konnten drei Tage lang den einzigartigen Run Happy Spirit von Brooks erleben.

Herzstück des Festivals waren fünf unterschiedliche Themenläufe, bei denen rund 500 Läufer*innen – angeführt von lokalen Running Crews und Vertretern des Run Happy Teams – ihre Stadt gemeinsam laufend erkundeten. Ob mit Perücken oder Bananen Kostümen zum Freaky Friday Fun Run oder in Neon mit Leuchtstäben zum Glow Run, die Teilnehmer haben sich auf jede Menge Spaß eingelassen. Neben den Läufen wurde den Besucher*innen auf der Rollschuhbahn im Planten und Blomen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm von Yoga-Sessions über Influencer Interviews hin zur Silent Disco geboten.

Das allgemeine Feedback war sich durchweg positiv. “Der Stopp in Hamburg war ein gelungener Auftakt zur diesjährigen Run Happy Festival Tour. Das Konzept eines dreitägigen Festivals mit unterschiedlichen Läufen und Programmpunkten kam bei den Besuchern sehr gut an und passt perfekt zum Run Happy Spirit von Brooks. Wer hätte gedacht, dass so viele Leute im Bananenkostüm laufen möchten. Wir freuen uns darauf, diesen Spirit auch in Köln, Berlin, München, Wien und Zürich über die kommenden Wochen verbreiten zu können”, fasst Lara Hasagic, Marketing Managerin Central Territory EMEA, zusammen.

Ziel der vom Laufschuhhersteller Brooks initiierten Tour durch sechs Städte ist bereits zum fünften Mal, sportbegeisterte Menschen zusammenzubringen und sie in einem entspannten Lauf ihre Stadt entdecken zu lassen. Statt Startnummer, Zeitnahme und Siegerpokal erwartet die Teilnehmer*innen vor, während und am Ende der Läufe kühle Getränke, ein einzigartiges Festival Feeling und vor allem jede Menge Spaß.

Die Run Happy Festival Tour geht weiter:

24.-26.05. Köln (Aachener Weiher)

31.05.-02.06. Zürich (Schiffbauplatz)

07.-09.06.Wien (Ferry Dusika Stadion)

14.-16.06.München (Praterinsel)

28.-30.06.Berlin (Insel der Jugend)

Alle Informationen zur Brooks Run Happy Festival Tour sowie die kostenlose Online-Registrierung gibt es unter: https://www.brooksrunning.com/de_de/brooks-run-happy-tour/