Crossfit - Alles was du wissen musst

Wenn du dich in den vergangenen fünf Jahren nicht unter einem Fels versteckt hast, hast du wohl zumindest schon mal von Crossfit gehört. Crossfit ist in der Fitness-Branche explodiert, Studios (die sogenannte crossfit box) gibt es in jeder größeren Stadt. Aber wo anfangen?

Wenn du dich in den vergangenen fünf Jahren nicht unter einem Fels versteckt hast, hast du wohl zumindest schon mal von Crossfit gehört. Crossfit ist in der Fitness-Branche explodiert, Studios (die sogenannte crossfit box) gibt es in jeder größeren Stadt. Aber wo anfangen?

Folge uns! Wir haben Antworten auf die grundlegenden Fragen, bevor du dich einer Box anschließt.

Was ist CrossFit?

CrossFit ist ein umfassendes Kraft- und Konditionstraining, das auf funktionellen Übungen wie zum Beispiel burpees‘, squats, push ups aber auch olympic lifts, basiert. Die Übungen variieren permanent und werden mit hoher Intensität durchgeführt. Ziel ist es, eine ganzheitliche und breit angelegte Fitness zu erzielen. Crossfit workouts – das sogenannte workout of the day, abgekürzt wod – bilden die Basis jeder Crossfit session.

Wie unterscheiden sich CrossFit Workouts von anderen Workouts?

Zuerst einmal ist CrossFit ein Gruppentraining. Die Gruppen variieren in Bezug auf Alter, Geschlecht und Fitness-Ebene, aber sie teilen sich ein gemeinsames Ziel: immer fitter, schneller und stärker zu werden- und ok, besser aussehen, niemals jemandem verletzen.

Als nächstes konzentrieren sich CrossFit Workouts auf funktionale Bewegungen, die dir helfen, alltägliche Aktivitäten durchzuführen, und die Athleten spornen sich gegenseitig an. Höher, schneller, weiter sozusagen. Allerdings geht’s im CrossFit freundlich zu, mit boot camps und anschreien hat CrossFit (meistens) nichts am Hut.

Immer noch nicht sicher, ob CrossFit das beste Trainingsprogramm für dich ist? Wir haben einige der häufigsten Fragen beantwortet, die sich Anfänger vor dem Eintritt in eine Box stellen:

Wie fange ich mit CrossFit an?

Am besten suchst du dir eine Box, die die erste Session kostenlos anbietet. So kannst du CrossFit erstmal ausprobieren, ohne dich gleich zu was zu verpflichten. In einer Intro-Session werden neue Athleten in CrossFit’s Grundbewegungen, Lifts und Workout of the day (WOD) Formate eingeführt, so dass du ein allgemeines Verständnis von dem hast, was kommen wird, wenn du beitrittst.

Wenn dir CrossFit Spaß macht ist der nächster Schritt, dich für eine Anfänger-Klasse anzumelden. In diesen Klassen lernst du die richtige Technik für die Durchführung der Crossfit Schlüsselbewegungen wie Burpees, Handstand, Box Jumps, Pull-ups und Push-ups. Soweit, so herkömmlich. Dann geht es weiter mit der richtigen Technik für Olympic lifts, squats, deadlifts und clean and jerk. Später, wenn du ein paar Crossfit workouts hinter dir hast, wirst du daran arbeiten, diese Bewegungen zu verbessern (und andere hinzuzufügen). Aber erstmal bilden diese Grundlagen die Bausteine ​​aller zukünftigen WODs.

Wie fit sollte ich sein, bevor ich anfange?

“Das Beste an CrossFit ist, dass es für alle ist”, sagt Nate Forster, CrossFit Trainer und Besitzer von Reebok CrossFit 5th Ave und Reebok CrossFit Miami Beach. “CrossFit soll dich in Form bringen – du musst nicht in Form kommen, um CrossFit zu starten. Alle WODs sind auf ein Niveau skaliert, das du tun kannst, und du arbeitest, fitter, stärker und schneller zu werden. Wir beginnen auf deinem Niveau und bauen darauf auf. Der größte Schritt ist wie immer anzufangen. Sobald du das gemacht hast, wirst du süchtig sein. ”

Ich habe einen vollen Terminplan. Ist CrossFit eine enorme Zeitverpflichtung?

Nein. Eine Stunde am Tag ist alles was du brauchst, um in eine CrossFit-Session rein zu quetschen. Eine 60-minütige Klasse beginnt typischerweise mit einem Streck- / Aufwärmbereich, bewegt sich auf ein Kraft- / Hebe-Segment und schließt mit einem conditioning WOD. 2 –3 mal die Woche ist meistens genug, denn wie bei jedem Workout sollte man auch bei CrossFit Ruhetage einhalten.

Hat CrossFit eine hohe Verletzungsgefahr?

CrossFit baut auf funktionellen Bewegungen auf. Korrekt ausgeführt und unter Berücksichtigung der jeweiligen Fitness, ist die Verletzungsgefahr beim CrossFit auch nicht höher als bei anderem Fitnesstraining.

Welche Ergebnisse kann ich erwarten?

Erhöhte Kraft, verbesserte kardiovaskuläre Ausdauer und größere Flexibilität sind einige der physischen Ergebnisse, auf die du dich freuen kannst wenn du CrossFit anfängst. Aber darüber hinaus wirst du wahrscheinlich generell gesünder und selbstbewusster in alles, was du tust. Wenn du dir routinemäßig Zeit nimmst, deinen Körper durch neue Herausforderungen zu stählen, wirst du überrascht sein, wie sich das generell positiv auf dein Leben auswirkt.