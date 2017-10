CROSSFIT-INFUSION: Tabata für größere Muskeln

Vier Minuten Schmerz sind genug. VON JOE WUEBBEN

TABATA-TRAINING IST EINE hochintensive Intervallmethode (HIIT), bei der vier Minuten lang nonstop 20 Sekunden maximale Körperbelastung mit 10 Sekunden Erholung abgewechselt werden, und zwar für 8 Runden. Wegen seiner aeroben und anaeroben Konditionierung und Fettverbrennung ist dieses Hardcore Workout der Inbegriff von CrossFit. Oh doch ­- Sie können durchaus in einem vier­ Minuten ­Workout Ihre Kondition verbessern und Fett verbrennen ­ aber nur, wenn Sie dabei alles geben. Abgesehen davon treibt diese Technik Hypertrophie an, da die Zeit unter Spannung (time under tension ­ TUT) maximiert wird. Die Muskeln werden über einen verlängerten Zeitraum erschöpft und mageres Muskelgewebe wird aufgespalten, was den Muskelaufbau fördert. Nehmen Sie Tabata in Ihr derzeitiges Programm auf und ersetzen Sie CrossFit­Übungen wie Wall Balls und Air Squats mit Übungen, bei denen Sie Gewichte einsetzen. Craig Hysell, CF­L2 sowie Eigentümer und Head Coach von CrossFit Hilton Head in South Carolina (convictiontraining.com), erstellte die oben abgebildeten Tabata­Routinen. Er empfiehlt eine Beinpresse als Finisher für einen Tag, an dem Beintraing auf Ihrem Programm stand, und Bankdrücken mit engem Griff an einem Brusttraining­Tag.

SO GEHT ES:

TABATA-FINISHER

Finisher für einen Beintraining-Tag:

ÜBUNG Runden WH Beinpresse* 8 20 Sek.,

maximale Wh

*„Beladen Sie die Beinpresse mit dem Äquivalent Ihres Körpergewichts“, empfiehlt Hysell. „Wenn Ihnen das zu schwer vorkommt, suchen Sie sich ein leichteres Gewicht. Ändern Sie die Bestückung der Beinpresse während der Pause nicht mehr, es sei denn, Sie müssen es aus Sicherheitsgründen tun.“

Finisher für einen Brusttraining-Tag:

ÜBUNG Runden WH Bankdrücken

mit engem Griff** 8 20 Sek.,

maximale Wh

**„Benutzen Sie 60 % Ihres Körpergewichts“, sagt Hysell. „Wenn Ihnen das zu schwer vorkommt, suchen Sie sich ein leichteres Gewicht. Ich empfehle Ihnen wärmstens, einen Spotter einzusetzen.“