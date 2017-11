Das 10 Minuten TRXpress Workout

Mit diesem gelenkschonenden TRX-Programm trainierst du in nur zehn Minuten Brust, Rücken und Bauchmuskeln und arbeitest gleichzeitig an deiner Cardio.

DAS BRINGT’S:

Stahlharte Bauchmuskeln. Zwar zielt nur eine Übung in diesem Zirkeltraining direkt auf die Körpermitte

ab, auch die anderen beiden beanspruchen aber die dort sitzende Core-Muskulatur, die für Balance und Stabilität bei der Ausführung zuständig ist.

Der Zirkel beginnt mit einem klassischen Supersatz aus Zug- und Drückübung, der Brust, Rücken, Bizeps und Trizeps beansprucht. Das Knieanziehen stärkt den Core und verbessert deine Balance und auf dem Laufband treibst du schließlich deine Herzfrequenz nach oben. „Diese Einheit ist simpel, aber trainiert dennoch den gesamten Körper“, so Personal-Trainer Andy McDermott, der das Workout entworfen hat. „Mit der Zeit wirst du garantiert das Brennen in den Muskeln spüren.“

SO FUNKTIONIERT’S:

Befestige das TRX-Band fest an der Decke und stell den Timer einer Stoppuhr auf zehn Minuten

ein. Arbeite dich anschließend mit so wenig Pausen wie möglich immer wieder durch alle vier Übungen, so lange, bis die Zeit abgelaufen ist.