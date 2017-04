1. Push Ups

Die Hände greifen beide Schlaufen schulterbreit im Stützgriff. Der gesamte Körper ist angespannt. Atme ein und gehe langsam in die Liegestütz-Position. Achte darauf, dass die Fäuste immer vor der Brust bleiben. Atme aus und drücke dich zurück in die Ausgangsposition. Je näher die Schlaufen am Boden sind, desto schwieriger wird es.