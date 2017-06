Dave Bautista – Ein ganz anderes “Tier”

2. Ein ungewöhnlicher Darsteller



Es ist besonders faszinierend, an Bautistas langfristigen Ambitionen im Gegensatz zu seiner besch eidenen Kindheit zu denken, die so weit entfernt war von Hemdblusen, Rüschen und abgehobenem, britischem Englisch, wie man sich nur vorstellen kann. Aufgewachsen in einem rauen Viertel von Washington, D. C., suchte Bautista Schutz im Gewichtstraining. Er baute bis auf 168 kg auf und arbeitete als Türsteher, bis er sich im Alter von 30 Jahren entschied, es in der Sportunterhaltung zu versuchen. Trotz einer erfolgreichen Karriere in der WWE war Bautista unglücklich mit der Richtung, in die das Geschäft ging (weg von der „Attitude Era” hin zu einem familienfreundlicheren Produkt) und ging 2010, um Schauspielerzu werden.

“Ich kämpftE EInIgE JahrE, wEIl Ich Das wrEstlIng nIcht aufgEgEbEn hattE, um auf DEn bIllIgEn actIon-kErl fEstgElEgt zu wErDEn.”

„Ich arbeitete an einem Film für einen Freund”, sagt er, „und erkannte, was für ein schrecklicher Schauspieler ich war.” Der Film, Wrong Side of Town, wurde von einem von Bautistas Freunden produziert, der dachte, er hätte das Aussehen, den Charakter eines harten Navy SEALS herüberzubringen. „Es war mir so peinlich, aber ich wollte es wieder versuchen und dieses Mal besser machen.”

Er engagierte einen Coach und ging nach Hollywood, begierig, sich eine Vollzeit­Filmkarriere aufzubauen. „Ich hatte viele Probleme, als ich mit der Schauspielerei anfing, weil ich sehr verlegen und von Natur aus schüchtern bin. Aber mein Coach sagte: ,Wenn du Shakespeare spielen kannst, schaffst du alles’, also lasen wir Szenen aus Maß für Maß und Der Widerspenstigen Zähmung. Die Darstellung auf der Bühne selbst macht mir Angst und Shakespeares Dialoge sind so schwie rig. Für mich wäre es die ultimative Herausforderung, das auf der Bühne zu machen.” Eine weitere Herausforderung, neben der Schüchternheit, war natürlich, dass er den Körper eines mythischen Kriegers hat, was ihn nicht automatisch für ShakespeareRollen oder etwas anderes als Kerle und Bösewichte in B-Filmen prädestiniert.

„Ich lehnte viele Rollen ab”, sagt Bautista, „und ich kämpfte viele Jahre, weil ich das Wrestling nicht verlassen hatte, um auf den billigen Action-Kerl festgelegt zu werden.”

Ich wAR So ENT TäuSchT voN mEINEm ERSTEN kAmpf, DASS Ich EINEN ZwEITEN wollTE. AlS SIch DIE käfIGTüR SchloSS, DAchTE Ich: ,wAS Zum GEIER mAchE Ich hIER?’

Tempo-Jäger Weil er Herausforderungen außerhalb des Kraftraums sucht, trainiert Bautista heutzutage weniger mit Gewicht. Er hat einen Triathlon absolviert und sich einen lila Gürtel in brasilianischem Jiu-Jitsu erworben.

Er strengte sich ernsthaft an, abzunehmen und wie ein normaler Kerl auszusehen, aber keine Chance. „Ich nahm jahrelang kein Gewicht mehr in die Hand und hielt Diät, machte Cardio. Ich hungerte mich auf 113 kg runter”, sagt er mit einem Lachen. So weit konnte er gehen, ohne ständig hungrig zu sein und sich schlecht zu fühlen. „Ich bin nun einmal eine große Person mit großen Knochen und ich trainiere seit 25 Jahren. Ich bin einfach ein Gorilla!”

Doch nicht nur sein Körper war ein Handicap – sein Lebenslauf machte die Sache nur noch schlimmer. Obwohl WWE-Fans wissen, dass Profi-Wrestler in einem Charakter aufgehen können, hatte diese Art von Schauspiel kein Gewicht im Filmgeschäft. Die Tatsache, dass er sich durch Wrestling bereits einen gewissen Ruhm erworben hatte, ohne eine formelle Ausbildung im Theaterfach absolviert zu haben, diente nur zur Steigerung des Unmuts gegen ihn.

Ich musste die Leute überzeugen, dass ich es ernst mit der Schauspielerei meinte und nicht nur ein Wrestler war, der mit Filmen berühmt und reich werden wollte”, sagt er. „Ich bin immer ein Filmfan gewesen. Ich sehe mir alle möglichen Filme an, die ganze Bandbreite.”

Während Bautista auf seinen Durchbruch wartete, ging er kurz einer anderen Ambition nach – und einer Chance, den Stereotyp des „fake” Kämpfers zu durchbrechen. 2012 nahm er an einem professionellen MMA-Kampf teil. Nach einem langsamen Start, bei dem er einige harte Schläge einstecken musste, schaffte er es, seinen Gegner zu Boden zu ringen und Schläge von oben abzuliefern, um noch vor dem Ende der ersten Runde eine Unterbrechung herauszuholen.

„Ich war so enttäuscht von meinem ersten Kampf, dass ich einen zweiten wollte”, sagt er. „Aber an diesem Punkt in meinem Leben und meiner Karriere macht das absolut keinen Sinn. Ich war enttäuschter von mir, weil ich so nervös war. Ich war wie eingefroren. Als sich die Käfigtür schloss, dachte ich: ,Was zum Geier mache ich hier?’ ” Dennoch verdiente er sich damit Respekt von Fans und Kritikern gleichermaßen und be wies, dass er keine Show braucht, um einen Kampf zu gewinnen.