Ask the Champions – die Optimum Nutrition Stars auf der FIBO Köln 2017

Sie sind knallhart. Muskeln aus Stahl. Eiserne Disziplin. World Champions. German Champions. Die Optimum-Nutrition Stars. Jeder der schon mal Whey genommen hat, kennt sie.

Wir treffen sie auf der FIBO in Köln. Mit euren Fragen im Gepäck!

Also ran an die Tastatur und schickt uns die Fragen, die ihr schon immer mal stellen wolltet.

So gehts:

1. Durch die Riege der Athleten klicken (optional: vor Neid erblassen).

2. Am Ende der Fotoshow ist ein Formular. Einfach ausfüllen, Athlet auswählen, abschicken und ihr seid dabei!

3. Wir wählen die besten Fragen aus und nehmen sie mit zur FIBO.

4. Antworten gibts nach Ende der FIBO hier auf MensFitness.de

Los gehts: