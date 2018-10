Dennis James Classic am 27. Oktober in Frankfurt

In der Jahrhunderthalle Frankfurt haben Profi-Athleten aus der Classic-Physique-Kategorie und Profi-Athletinnen aus der Bikini-Kategorie am Samstag, dem 27. Oktober 2018, bei der Dennis James Classic die Chance, sich für den prestigeträchtigen Olympia-Event in Las Vegas zu qualifizieren. Fest eingeplant ist beispielsweise der Auftritt von David Hoffmann, der vor einem Monat bei Mr. Olympia debütierte und sich zuhause direkt die Qualifikation für 2019 sichern könnte.

Bodybuilding-Veteran Dennis James veranstaltet an diesem Tag außerdem den ersten IFBB Pro Qualifier in Deutschland für Amateure und Amateurinnen in den Kategorien: Men’s Bodybuilding, Men’s Classic Physique, Men’s Physique, Bikini, Figure, Women’s Physique und Women’s Fitness. Die Sieger und Siegerinnen erhalten eine Pro Card für die IFBB Pro League und dürfen fortan an Profi-Wettbewerben teilnehmen. Bislang mussten sich deutsche Athleten und Athletinnen im Ausland für die renommierte Bodybuilding-Liga qualifizieren.

Die Vorwahl (Tickets) beginnt am 27. Oktober um 9 Uhr, das Finale (Tickets) um 18 Uhr.