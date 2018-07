Der Scharfmacher – Chongqing Chili-Hähnchen

Nichts schmeckt so scharf und intensiv wie die sichuanische Küche. Mit diesen einfachen Rezepten begibst du dich auf eine kulinarische Reise ins ferne China - und tust gleichzeitig was für deine Gesundheit.

Ung-Pao-Hähnchen, Mapo-Tofu, zweimal gegartes Schweinefleisch… die chinesische Kochkunst hält so viel mehr bereit, als die olle Nudelpfanne vom Imbiss um die Ecke. Besonders die tibetisch-sichuanische Küche ist mir ihren frischen Zutaten, herzhaften Aromen und der feurigen Schärfe ein echter Leckerbissen für Genießer fernöstlicher Kochkunst. Aber zu Hause nach kochen? Das trauen sich die wenigsten.

Zu Unrecht!

Die Komplexität, die sichuanische Gerichte so unwiderstehlich macht, mag zunächst abschrecken. Zumal die verwendeten Zutaten hierzulande weitgehend unbekannt und im Laden häufig kaum zu bekommen sind (wir sagen nur: süße Bohnensoße). Dabei ist die Kunst der Mala (deutsch: „unendlich heiß“), wie die

sichuanische Küche auch genannt wird, leichter zu erlernen als du glaubst. Die exotischen Zutaten, die es hierzulande früher kaum oder gar nicht zu kaufen gab, kann man inzwischen bequem online

bestellen. Und selbstgemachten Gerichte schmecken weitaus besser, als das Zeug vom Asia-Lieferdienst.

Die chinesische Provinz Sichuan liegt im fernen Südwesten des riesigen Landes, zu Fuße der tibetischen Hochebenen, und ist von ihren Nachbarprovinzen durch reißende Flüsse und gigantische Gebirgszüge abgeschnitten. Aus dieser Isolation entstand die sichuanische Küche (praktisch alles wächst in der warmen, wasserreichen Region mit ihren fruchtbaren Böden), die kombiniert wurde mit den Einflüssen Auswärtiger, die vom Chaos in anderen Teilen des chinesischen Kaiserreichs nach Sichuan geflohen sind. Die markanteste Zutat der sichuanischen Küche ist der intensive Szechuanpfeffer, der in der Region

schon seit Jahrtausenden angebaut wird und ein betäubendes Gefühl auslöst, das die Gerichte der Provinz so besonders macht. Denn die Wirkung des Pfeffers ist paradox: Weil er die Geschmacksnerven

lähmt, gleicht er die extreme Schärfe der Chilischoten aus, weshalb viele asiatische Köche noch mehr Chilis verwenden.

Dieser ständige Wechsel von scharfem Brennen und erlösender Linderung führt zum charakteristischen Geschmack, den keine andere Küche der Welt bietet – eine vollkommene Reizüberflutung. CHONGQING CHILI-HÄHNCHEN