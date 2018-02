DER ULTIMATIVE GUIDE FÜR MUSKELAUFBAU

Mit dem Begriff “Massephase” gehen die Menschen heutzutage viel zu leichtfertig um. Sie reden sich ein, sie könnten alles essen, weil sie schlank sind und gerade versuchen, Muskeln aufzubauen – doch das ist nur eine billige Ausrede, um wie ein Schwein fressen zu können. Ja, du wirst so ein paar Muskeln auf bauen – aber genauso viel Fett zunehmen. Dieses Fett verdeckt deine Muskeln, bis du irgendwann verzweifelt versuchst, es wieder loszuwerden – und das wird dann richtig hart. Unser gut gemeinter Rat: Vergiss die klassische Massephase. Um Muskeln aufzubauen, musst du weniger essen, als du denkst. Du brauchst theoretisch nicht mal Nahrungsergänzungsmittel, wenn du es richtig anstellst (Proteinpulver & Co. unterstützen dich allerdings sehr gut dabei.) In diesem Artikel verraten wir dir, wie du langfristig fettfreie Muskelmasse auf baust – ohne nervige Begleiterscheinungen.

DIE NACKTE WAHRHEIT

Auf natürlichem Wege kann dein Körper innerhalb eines bestimmten Zeitraums nur eine bestimmte Muskelmasse auf bauen – abhängig von deiner Genetik, deinem Alter und deiner Trainingserfahrung. Laut Nate Miyaki, einem Ernährungsberater von Profi-Bodybuildern, kann ein Anfänger (Alter: 18 bis 35) in den ersten zwei oder drei Monaten seines Trainings zwischen ein und zwei Kilo fettfreie Muskelmasse pro Monat auf bauen. Ein Fortgeschrittener, der schon ein paar Jahre Trainingserfahrung hat, schafft noch 450 bis 700 Gramm pro Monat. Ein langjähriger Gewichtheber sollte sich hingegen über ein paar Kilo pro Jahr freuen. Wenn dir jemand erzählt, er habe „zehn Kilo in einem Monat zugenommen“, dann unterteilt sich diese Zahl höchstwahrscheinlich in maximal ein Kilo Muskeln