Der Weg zur Strandfigur

Wenn man Fett abnehmen will und nicht einfach nur Gewicht verlieren, muss einem klar sein, dass einfach nur weniger essen nicht funktioniert.

Hier sind wissenschaftlich konkrete Tipps wie Ihr abnehmt, oder gleichzeitig Muskelmasse zu verlieren:

Selbstverständlich verliert man nur Körperfett, wenn man weniger Energie aufnimmt, als man verbraucht. Fett ist nicht anderes als gespeicherte Energie, wobei 1g Körperfett ca.7 kcal entspricht. Das bedeutet, dass man um 1 kg Fettgewebe zu verlieren, ein Defizit von 7000 kcal erzeugen muss. Hört sich das einfacher an, als es ist:

Reduziert man einfach nur die Kalorienzufuhr, glaubt der Körper an eine Notsituation und reduziert auch die Stoffwechsel-Aktivität.

Dann verbrennt er zwar Fett, aber auch Muskelmasse, um so insgesamt weniger Energie zu verbrauchen. Als Sportler möchte man aber natürlich vermeiden, die mühsam antrainierten Muskelzuwächse wieder zu verlieren.

Fett verbrennen, Muskelmasse aufbauen: So geht’s richtig

Das Hormon Insulin ist extrem wichtig beim Fettabbau ist. Ziel muss sein, möglichst wenig Insulin auszuschütten. Hauptfunktion des Insulin ist es, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Nimmt man eine große Menge Zucker auf, wird die nicht für Aktionen benötigte Menge am Ende durch das Insulin als Fett gespeichert. Zusätzlich muss man wissen, dass ein hoher Insulin-Pegel jegliche Fettverbrennung stoppt. Es empfiehlt sich daher eine sog. Low-Carb-Diät.

Durch die Reduktion der Kohlenhydrate wird weniger Insulin ausgeschüttet und der Körper wird gezwungen, die Energie aus der Fettverbrennung zu gewinnen. Dies kann auch gut gelingen, da ja durch die wenigen Kohlenhydrate wenig Insulin im Blut ist. Der Körper verbrennt Fett nämlich nicht freiwillig, es ist ja sein Energiespeicher . Er verbrennt es nur, wenn ein Kohlenhydrat-Defizit vorliegt oder bei einer längeren Ausdauerbelastung. Natürlich muss man die Kohlenhydrate durch etwas ersetzen und zwar durch hochwertige Proteine und Fett mit einem hohem Anteil an ungesättigter Fettsäuren. Proteine (außer Whey (Molken)-Protein) sind langsamer verdaulich als Kohlenhydrate und sättigen daher wesentlich länger.

Somit hat die Low-Carb-Diät auch den Vorteil, dass das Hungergefühl stark nachlässt und es einem leichten fällt weniger zu essen.

Fast genauso wichtig ist es, durch eine ausreichende Zufuhr wichtiger Aminosäuren die Muskulatur vor dem Abbau zu schützen. Das sind vor allem verzweigtkettige Aminosäuren –kurz BCAA genannt. Besonders geeignet und am einfachsten sind hier gutes Milchprotein und BCAA-Supplements.

Interessanter Weise führt bei dieser Diät die Zufuhr hochwertige Fette dazu, dass der Fettstoffwechsel angeregt wird und man dadurch sogar noch mehr Fett verbrennt.

Die richtige Diät ist natürlich nur die halbe Sache. Das richtige Training ist natürlich ebenso entscheidend . Hier ist das Ziel den Abbau von Muskelmasse zu vermeiden und gleichzeitig den Stoffwechsel möglichst hoch halten. Das geht durch gezieltes Training mit Gewichten. Dabei reichen selbst moderate Belastungen hier aus, um die Muskelmasse zu erhalten. Es macht keinen Sinn, extrem hart wie beim Muskelaufbau zu trainieren, da dies bei einem Energiedefizit nicht funktioniert. Es kann kein Muskelaufbau stattfinden, wenn das System auf Abbau eingestellt ist.

Zusätzlich zum Muskelerhalt, sollte allerdings ein Cardio-Training hinzukommen.

Bei Ausdauerbelastungen, die länger als 30 min. dauern, wird mehr Fett als Kohlenhydrate

verbrannt und nach 45 bis 60 min (je nach Trainingszustand) wird sogar ein Großteil der Energie aus der Fettverbrennung gewonnen.

Warum dauert das überhaupt so lange?

Das liegt daran, dass das im Gewebe gespeicherte Fett erst mobilisiert werden muss. Es muss aus der Fettzelle ins Blut gebracht werden und dann mit einem Transport-Protein (Fett ist ja bekanntlich nicht wasserlöslich) zur Muskelzelle transportiert werden. Und egal was irgendwelche Wundermittel behaupten, Fett kann man nur loswerden, in dem man es in der Muskelzelle verbrennt! Für diesen Transport und den Transfer in die Muskelzelle, braucht man übrigens L-Carnitine, ein Supplement was in Diätzeiten also durchaus Sinn macht.

Diese Nahrungsergänzungen unterstützen bei der Diät und im Training unterstützen:

Zu aller erst empfiehlt sich ein Mehrkomponenten Protein, das verschieden schnell resorbierbare Proteinquellen zur Verfügung stellt. So kann man einen konstanten Level an Aminosäuren im Blut sicherstellen, die Muskulatur wird geschützt und gleichzeitig hat man weniger Hunger. Whey (Molken) Protein ist hier eben gerade nicht geeignet, da es extrem schnell verdaut wird. Das ist nach besonders hartem Training natürlich wichtig, aber funktioniert als Proteinquelle tagsüber nicht. Um den Stoffwechsel während der Diät besonders hoch zu halten, gibt es verschieden Substanzen, die in sog. Fatburnern kombiniert werden. Hervorzuheben sind hier Koffein und Synephrin (eine Vorstufe von Ephedrin). Diese beiden Substanzen erhöhen den Puls und sogar leicht die Körpertemperatur. Dadurch wird der Grundumsatz (Menge verbrauchter Energie ohne Belastung) etwas erhört. Die Erhöhung der Körpertemperatur wird hauptsächlich über die sog. braunen Fettzellen, die im Genick sitzen, gesteuert. Hier wird tatsächlich wie in einem Ofen das Fett verbrannt um Temperatur zu erzeugen. Natürlich gibt hier auch Gewöhnungseffekte und man sollte dies nur zur Unterstützung der Diät einsetzen. Es gibt viele gute Produkte für BCAAs, die man auf jeden Fall bei einer Diät einsetzen sollte. Da man bei einer Diät leichter krank wird, empfehlen sich auch L-Glutamin.

Fazit: Beim Fettabbau gibt es keine Wunder. Plant genügen Zeit ein und mit der richtigen Diät, dem richtigen Training und den passenden Supplements werdet auch ihr euren Beach-Body bekommen.

UNSER EXPERTE

RAINER ZIRKELBACH ist Geschäftsführer und der Mann hinter der Marke Z-Konzept Nutrition. Der Lebensmittelchemiker und Kraftsportler arbeitete bereits für Marken wie Multipower und war als erster Geschäftsführer für den Aufbau der Marke WEIDER in Deutschland verantwortlich. Für MEN’S FITNESS erklärt er sein Supplementkonzept – transparent, ehrlich und ausschließlich auf soliden, wissenschaftlichen Fakten basierend.

DIESE SUPPLEMENTS MACHEN SINN

■ Qualitativ hochwertiges BCAA Produkt, mit Verhältnis 2:1:1 Leucin/Valin/Isoleucin.

Dosierung sollte 5g BCAAs nach dem Training und einmal während des Tages.

■ 2x 5g reines Glutamin pro Tag. Empfiehlt sich, um das Immunsystem zu unterstützen.

■ 2g/kg Körpergewicht (ohne Fettanteil!) Eiweiß pro Tag! Das geht quasi nur indem man zusätzlich Shakes trinkt.

■ Ein Fatburner unterstützt gerade am Anfang enorm, auch psychisch

■ Mind. 2000mg L-Carnitine, ca. 60 min vor dem Training

■ Ausreichend Vitamine und Mineralien (insbesondere Magnesium ist wichtig).

