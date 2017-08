Die 30 besten Abnehmtipps – So klappts!

Schluss mit JoJo-Effekt und am Salatblatt nagen! Diese 30 Abnehmtipps lassen sich leicht in den Alltag einbauen und sorgen dafür, dass der Speck schmilzt. Take it easy: such Dir am Anfang einfach ein paar Tipps aus die Du umsetzt und dann bau darauf deine ganz persönliche Strategie auf, mit der du stärker, fitter und gesünder wirst. Los geht's!