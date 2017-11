Ein Fall Für Zwei: Das Workout für echte Powercouples

Wer Lust auf ein komplett neues Workouts hat und merkt, dass es immer schwieriger wird, sich nach der Arbeit noch allein fürs Gym aufzuraffen, schnappt sich jetzt am besten seine Freundin und

versucht sich am Partner-Workout auf den nächsten Seiten.

Anstatt gemeinsam ins Studio zu gehen und dann jeder für sich zu trainieren, zeigen die folgenden

Übungen, wie man zusammen fit wird. Das hat gleich mehrere Vorteile; Man motiviert sich gegenseitig, tut etwas Gutes für seinen Körper und verbringt Zeit miteinander – und zwar nicht auf der Couch, sondern beim Sport.

Das schweißt zusammen und motiviert, schließlich will ja keiner vor dem eigenen Partner schlapp

machen. Ein weiterer schöner Nebeneffekt sind natürlich knackige und straffe Körper als Resultat

– das bringt neuen Wind in die Beziehung und ist allein schon ein Grund, ab und zu gemeinsam

den Weg ins Fitnessstudio zu finden.