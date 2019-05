ERDVERBUNDEN: ENERGY RETURN – VICON BRINGT DEN SCHWUNG ZURÜCK INS LEBEN

VICON steht für ‚Vitaly Contact’ und bringt Erholung, Gesundheit und Lebensfreude zurück ins Leben. VICON kommt aus Salzburg und bietet nachhaltige Hightech-Produkte mit höchsten Qualitätsmerkmalen – in Österreich entwickelt und in der Schweiz produziert. VICON sorgt für Erholungseffekte und ermöglicht durch seine Produkte wieder den direkten Kontakt mit Mutter Erde, der für den menschlichen Organismus so wichtig ist, denn der direkte Kontakt mit der Erde wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus und steigert das Wohlbefinden nachweisbar. VICON sorgt für folgende Effekte:

• Stressabbau und Anti-Aging

• Mehr Energie & Lebensfreude

• Effektiv schlafen & regenerieren

• Gesundheitsfördernd & immunstärkend

Am Einfachsten geht Erdung auf natürlichem Weg. Aber in unserem heutigen modernen Leben läuft im Prinzip niemand mehr Barfuß auf der Erde und fast niemand schläft auf dem Boden und hat im Schlaf Kontakt zur Erde. Barfußlaufen auf der nackten Erde – wie das die Menschen seit Anbeginn der Geschichtsaufzeichnung getan haben, war gesund und dem Körper tat die Erdung gut, denn hierbei wird ein natürliches, elektrisches Signal an den Körper übermittelt. Die Erde ist eine natürliche Quelle für Elektronen mit ihren feinen elektrischen Feldern, die entscheidend dafür sind, dass Körperrhythmen, Immunsystem, Blutkreislauf und viele weitere Abläufe in unserem Körper richtig funktionieren. Tatsache ist: Elektrizität ermöglicht all unsere Bewegungen, Verhaltensweisen und Handlungen. Sobald wir barfuß laufen, fließen freie Elektronen aus der Erde in unseren Körper und verteilen sich genau dahin, wo sie zum Spannungsausgleich am Dringendsten benötigt werden: z.B. verursacht durch Elektrosmog, statischen Aufladungen etc. Und genau diese ursprüngliche Freiheit und Gesundheit ermöglichen die VICON Produkte – mit dem Vicon vitality contact Effekt.

Dieser hat einen positiven Einfluss auf die Gesundheit: Egal, ob bei der Arbeit, unterwegs in der Freizeit oder am einfachsten im Schlaf. Hierfür verwenden wir eine spezielle „Erdungstechnologie“ – viconnect technology – die einen wieder mit der Erde verbindet und vor elektromagnetischer Strahlung etc. schützt.

viconnect technology Die VICON vitality contact Produkte bestehen aus Hightech-Materialien mit sensorischen Eigenschaften, d. h. spezielle Gewebe, die neben den bekannten Fasern auch leitfähige textile Materialien, Komponenten und Sensoren integrieren können. Das jeweilige Produkt wird dann mit einem speziellen Stecker, durch den kein Strom fließt, an eine Steckdose angeschlossen, um die in der Steckdose vorhandene Erdung zu nutzen. Damit ist man wieder mit der Erde verbunden und imitiert quasi das Barfußlaufen mit seinen positiven Effekten für die Gesundheit. Weder im Produkt noch durch das Anschlusskabel fließt zu irgendeinem Zeitpunkt Strom. Nachhaltigkeit ist bei VICON ein zentrales Thema: Die VICONProdukte der Vicon vitality contact Serie bestehen aus einem hochwertigen, antibakteriellen Hightech-Stoff, der strengsten Umweltstandards unterliegt.

Die VICON Artikel werden in Österreich entwickelt und in der Schweiz produziert – dadurch können beste Qualität, schneller Service und kompetente Beratung garantiert werden. Die Produkte sind von einem gerichtlich beeideten Sachverständigen auf ihre Sicherheit überprüft. Typische Effekte, die in zahlreichen wissenschaftlichen Studien bestätigt wurden, können sein: Lindert die Ursache von Entzündungen und verbessert oder beseitigt Entzündungen im Körper. Schützt vor ihren zahlreichen negativen gesundheitlichen Folgen, also auch vor Alterskrankheiten und dem Alterungsprozess an sich. Verbessert oder beseitigt akute und chronische Schmerzen und kann dem unbehaglichen Dauerzustand ein Ende setzen. Erhöht das Energieniveau, wirkt leistungssteigernd und stärkt die allgemeine Vitalität. Regulierung des Blutdruckes durch verbesserte Fließeigenschaften des Blutes. Verbessert und beschleunigt Heilungsprozess bzw. Wundheilung. Verbessert den Schlaf, löst Verspannungen und vermindert Stress- und Überlastungssymptome. Beschleunigt die Regeneration nach intensiver sportlicher Betätigung und den Abbau von Muskelkater. Schützt vor möglicherweise gesundheitsschädlichen elektromagnetischen Feldern in der Umgebung und hilft bei Kopfschmerz.

Mehr Energie & Lebenskraft für zu Hause oder unterwegs

Beispielsweise sorgt das VICON Band für einen entspannten Schlaf. Es ist einfach zu installieren und lässt sich im Handumdrehen um die Matratze legen. Effektives Schlafen und Erholung über Nacht. Das VICON Band ist aus hochwertigstem, antibakteriellem Hightech- Stoff mit sensorischen Eigenschaften, der strengsten Umweltstandards unterliegt. Verwendet wird ein spezielles Gewebe, das neben den bekannten Fasern auch leitfähige textile Materialien, Komponenten und Sensoren integriert. Es wird ausschließlich in der Schweiz gefertigt und in Österreich designt, somit ist beste Qualität garantiert. Maße: 90 x 18 cm (Einzelbett) bzw. 210 x18 (Doppelbett) mit verstellbarem Gummiband an der Rückseite, somit passt es für jede Matratzenhöhe. Inkl. aller Stecker und Kabel.

Die Firma VICON GmbH mit Sitz in Salzburg wurde im Jahr 2018 gegründet.

Unser Ziel ist es, mit qualitativ hochwertigen Gesundheitsprodukten das Leben unserer Kunden nachhaltig zu verbessern. Wir haben in die Entwicklung und Produktion unserer vitality contact-Produkte nicht nur ein Höchstmaß an Leidenschaft, sondern auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen lassen.

www.vicon.me