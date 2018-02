FACKEL DEIN FETT AB – Tag 3

Wenn Du ein Zeitlimit vor deinem Workout festlegst, dann arbeitest du härter und effizienter. Und

die Intensität deines Workouts überträgt sich am Ende auf deine Fähigkeit, Fett zu verbrennen

– sowohl während des Trainings als auch in den Stunden danach. Konzentriere dich also nicht auf Gewicht und Volumen, sondern tritt gegen die Zeit an und reiß dir dabei den Allerwertesten auf.

SO FUNKTIONIERT‘S