FASTEN, ABER RICHTIG – 6 Kuren für Entschlossene

Der Aschermittwoch markiert den Beginn der Fastenzeit. Und während sie noch immer bedeutsam ist für viele Menschen, legen auch immer mehr Menschen regelmäßig einen Fastentag oder sogar eine Fastenkur ein: Der Verzicht auf Alkohol, Fleisch oder Süßigkeiten hebt die Stimmung, entgiftet den Körper und stärkt das Immunsystem. Fastenkuren gibt es wie Sand am Meer, wobei das Schema aber eigentlich stets dasselbe ist, sagt Ökotrophologin und Ernährungsökonomin Aline Bettendorf:

„Man beginnt mit einem bis drei Übergangstagen, an denen man von normaler Kost auf leichtbekömmliche, kalorienarme umsteigt.“ Damit bereitet sich der Körper auf die drastischen

Veränderungen während des Fastens vor. Während die ser Übergangsphase ist eine Darmreinigung

wichtig, etwa du rch Kräuterkuren, die verhindern , dass der Darm weiter Gifte aufnimmt oder dass

Hungergefühle entstehen.

Während des eigentlichen Fastens ist es wichtig, viel zu trinken.

in der Fastenzeit entgiften will, braucht zuallererst Enzyme und einen gewissen

Zellen erst richtig zustande, wenn der Organismus auf einen gewissen Notbetrieb schaltet. Dann erst fangen Shinya zufolge bestimmte Enzyme an, defekte Zellbestandteile und Stoffe abzubauen, die langfristig schädlich sind. Wie lang jemand fastet, ist jedem selbst überlassen. Meist sind es zwei bis drei Wochen. „Eine Woche kann aber ausreichen, um den Körper von angelagerten Giftstoffen zu befreien“, sagt Aline Bettendorf.

Auch ein Fastentag pro Woche hilft dem Organismus bereits viel. Dies lässt sich für di e meisten

Menschen auch einfach umsetzen und verkraften.

Intermittierendes Fasten

Intermittierendes Fasten erhält immer mehr Aufmerksamkeit in der Wissenschaft und Gesellschaft. Kein Wunder, schließlich verspricht es diverse gesundheitliche und körperliche Vorteile, wie reduziertes Körperfett, weniger Entzündungen im Körper, Regulierung des Blutzuckerspiegels, uvm. Bei dieser Art des Fastens wird über am Tag über längere Phasen hinweg wenig bzw gar nichts gegessen. Dies entspricht in etwa dem Rhythmus unserer Vorfahren, die ja auch nicht ständig Nahrung zur Verfügung hatten. Der britische Arzt Dr. Rangan Chatterjee empfiehlt in seinem Buch “The 4 Pillar Plan” eine tägliche “Fastenkur” von sieben Stunden. Diese sieben Stunden sind eigentlich auch gar nicht so schwer einzuhalten – man kann sie nämlich buchstäblich verschlafen indem man sie einfach über Nacht einlegt.