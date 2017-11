Fettschmelze – 15 Minuten, 2 Kettlebells, 2 Übungen, eiserner Wille

Dieses Workout basiert auf dem Leiterprinzip, d. h. du absolvierst von jeder Übung erst eine Wiederholung, im nächsten Satz dann zwei usw., bis du schließlich bei zehn angekommen

bist. Für das folgende Programm haben wir dieses Prinzip jedoch ein wenig abgewandelt: Während du bei einer von beiden Übungen die Leiter wie gewohnt „hinaufkletterst“ – die Wiederholungen also mehr werden – tust du bei der anderen Übung genau das Gegenteil, beginnst also bei zehn und bewegst dich Stufe um Stufe nach unten. Du fängst mit zehn Kettlebell Thrustern an (Übungsbeschreibungen

unten), danach folgt eine Wiederholung Rudern im Liegestütz. Weiter geht’s mit neun weiteren Thrustern und zwei Wiederholungen Rudern im Liegestütz etc., bis du schließlich bei einem Thruster und zehn Wiederholungen Rudern angekommen bist. Klingt einfach – ist es aber ganz und gar nicht!

„Thruster sind für die meisten die anstrengendere Übung, weshalb du den Großteil davon am Anfang wegmachen solltest, wenn du noch genügend Power hast“, rät Fitness-Trainer Tom Eastham.

„Stopp bei diesem Workout deine Gesamtzeit und versuch, sie Woche für Woche zu unterbieten. Oder du setzt dir vorher einfach eine feste Zeit, z. B. zehn Minuten insgesamt und 30 Sekunden pro Übung und Pause und versuchst, in jeder Einheit mehr Wiederholungen zu schaffen als in der vorherigen.“

DAS RICHTIGE GEWICHT

Erfahrene Sportler wagen sich an die großen 16-Kilo Kettlebells, Einsteiger greifen am besten zu den

kleineren 12-Kilo Kettlebells.