Frühlingsgefühle – in diesen Verkehrsmitteln flirtet es sich am besten

Ein bißchen Sonne und schon klettert nicht nur das Quecksilber nach oben, auch die Flirtwilligkeit zieht stark an und man(n) will, am liebsten gleich und auf der Stelle. FromAtoB, Deutschlands führender Online-Vergleichsdienst für Züge, Flüge, Fernbusse und Mitfahrgelegenheiten, hat 1020 Leute befragen lassen, wie das denn so aussieht, mit dem Sex in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Aber halt! Bevor´s zur Sache geht muß man sich ja schließlich erstmal kennenlernen!

Gleich vorweg: öffentliche Verkehrsmittel bieten gute Fllirtchancen. 46% der Befragten sind in öffentlichen Verkehrsmitteln schon mal von einer fremden Person angeflirtet worden, ein Drittel hat selbst die Initiative ergriffen, allerdings geht die Initiative meistens von den Männern aus (42%).

So, wo lohnt es sich denn nun am meisten ein Ticket zu kaufen?