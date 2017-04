für fitness-anfänger: das effektivste einsteiger-workout

Als Anfänger solltest du deine Workouts etwa so planen wie einen Kurztrip. Gut möglich, dass du gern vier Paar Schuhe mitnehmen würdest. Aber du hast einfach nicht genug Platz im Koffer. Also musst du dich für das Paar entscheiden, das in den meisten Situationen passt. Jetzt musst du dasselbe nur noch deiner Frau klarmachen. Beim Training ist es nicht viel anders: Du würdest vielleicht gern vier verschiedene Übungen für die Brust- und Bauchmuskeln absolvieren. Absolut notwendig ist aber nur eine davon. Du solltest lernen, dir effektive Trainingspläne zusammenzustellen und die richtigen Übungen hineinzupacken. Dann bist du bestens für deine persönliche Fitness-Tour gerüstet.

DAS PRINZIP

Als Anfänger solltest du immer in jeder Einheit den ganzen Körper trainieren. Auf die Art sorgst du für eine ausgewogene Entwicklung, während du deine Fähigkeit zur schnellen Regeneration nutzt. Dadurch, dass du ein und dieselben Muskelgruppen immer wieder beanspruchst, erzielst du schnellere Fortschritte. Mit diesem Ansatz verbrennst du in jedem Workout die maximale Kalorienzahl. Bei jeder Einheit steht eine Hauptübung wie die Kniebeuge mit Frontauflage, das Bankdrücken oder das Kreuzheben im Mittelpunkt. Das sind gleichzeitig auch die Übungen, mit denen du die größten Muskelanteile aktivierst. In der ersten Phase musst du erst einmal versuchen, die Grundübungen technisch sauber hinzubekommen. Du musst dir klarmachen, dass du am Anfang mit einem geringeren Volumen besser vorankommst.

ANLEITUNG

Jedes Workout (Tage 1, 2 und 3) einmal pro Woche absolvieren. Zwischen den einzelnen Einheiten mindestens einen Tag pausieren. Reihe die Sätze der einzelnen Übungen zum Zyklus aneinander. Dabei absolvierst du von jeder Übung je einen Satz mit 8 bis 12 WDH. Zwischen den Sätzen ruhst du dich jeweils so lang aus wie nötig. Im Anschluss kannst du den Zyklus wiederholen, bis du insgesamt 3–5 Durchläufe hinter dich gebracht hast. Wähle ein Gewicht, mit dem du die vorgegebene WDH-Zahl gerade so schaffst. Fahr in jeder Trainingswoche die Last ein Stück hoch.