Ganzkörper- oder Split-Training: Was ist besser?

Beruflich oder privat sehr eingespannt? Trotzdem versuchst Du, Deinen Körper auf Vordermann zu bringen, oder zu erhalten?

Oft verfällt man dann in eine Trainingsroutine, bei der ein paarmal in der Woche ein Ganzkörpertraining absolviert wird. Das kann natürlich klappen. Oft erzielt man damit aber keinen so wirklichen Erfolg, und ist noch dazu sehr zeitintensiv. Und wer weniger als dreimal die Woche trainiert, kann eigentlich gleich auf der Couch sitzen bleiben.

3-er Split statt Ganzkörpertraining

Bei einem 3er-Split teilst du deinen Körper in drei Bereiche ein, die du an drei verschiedenen Tagen in der Woche trainierst. Beispielsweise

immer montags, mittwochs und freitags, um die nötigen Pausen zwischen den einzelnen Trainingseinheiten einzuhalten. Mit dem 3er-Split trainierst du deinen Körper nur noch einmal die Woche komplett. Der Vorteil liegt darin, dass du ab sofort nicht mehr Stunden im Fitnessstudio pro Trainingseinheit verbringen musst, sondern lediglich ca. 45 Minuten.

Etliche Studien belegen, dass ein kurzes, hartes Training von 45 bis maximal 60 Minuten viel effektiver sein kann als ein deutlich längeres. Zusätzlich gönnst du deinen Muskeln längere Ruhephasen, welche wichtig für die Regeneration und schließlich für den ersehnten Muskelaufbau/-straffung sind.

Das Training, aufgeteilt in einen 3er-Split, könnte wie folgt aussehen: Am ersten Tag trainierst du deine Brust, die Schultern und deinen Trizeps. Der zweite Tag setzt sich aus einem Bein- und Bauchtraining zusammen. Und am dritten Trainingstag nimmst du dir deinen Rücken, aufgeteilt in oberen und unteren, sowie deinen Bizeps vor.

Du solltest deine Übungen so wählen, dass du pro Muskel jeweils drei Sätze mit 8-12 Wiederholungen absolvierst. Die Beinmuskulatur spricht allerdings besser auf 15-20 Wiederholungen an, da große Muskeln dadurch besser stimuliert werden.

Halte die Pausen zwischen den einzelnen Sätzen kurz (1-2 Minuten). Pro Trainingseinheit solltest du im Durchschnitt bei insgesamt 10-12 Sätzen liegen, um die Trainingszeit von ungefähr 45 Minuten nicht zu überschreiten.