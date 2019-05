Geh‘ an deine Grenzen – und dann noch einen Schritt weiter.

Mit der neuen UA Bend Boundaries-Kollektion motiviert Dwayne „The Rock“ Johnson seine Fans dazu, über sich hinauszuwachsen.

Dwayne Johnson zählt zweifelsohne zu den inspirierendsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Jeden Tag animiert er Millionen Menschen auf Instagram, das Beste aus sich herauszuholen. Was oft vergessen wird: auch „The Rock“ hat ganz unten angefangen und weiß, was es bedeutet, Rückschläge einzustecken. Die neue UA Project Rock Bend Boundaries-Kollektion spiegelt Dwaynes Beharrlichkeit – seine innere Kraft – wider. Mit eisernem Willen und Durchhaltevermögen hat er es dorthin geschafft, wo ihn früher niemand vermutet hätte: WWE-Champion, Kraftsportidol, einer der einflussreichsten Menschen weltweit.

Jedes einzelne Teil der Kollektion wurde von „The Rock“ persönlich getestet und auf Herz und Nieren geprüft. Ziel der Zusammenarbeit mit Under Armour war es, alltagstaugliche Trainingsbekleidung zu entwerfen, die auch höchsten Belastungen standhält – designt, um Grenzen zu überschreiten.

Hoodies, Sweat Pants und Shirts aus 4-Way-Stretchstoff sorgen für optimale Bewegungsfreiheit bei allen Übungen. Under Armours Charged Cotton® bietet den Komfort von Baumwolle, trocknet aber wesentlich schneller: die UA Bend Boundaries-Pieces eignen sich also auch für besonders schweißtreibende Workouts. State-of-the-art Kompressionstights und -shorts bieten gezielte Unterstützung und vervollständigen das Trainingsoutfit.

Neben Bekleidungsstücken kehrt für die Bend Boundaries-Kollektion auch der beliebte UA PR 1 Trainingsschuh zurück, diesmal in blau-weißem Look. Ganz neu dabei: eine „Project Rock“-Version des Laufschuhs UA HOVR Phantom, der Teil der Connected Fitness-Reihe ist: Dank Sensor werden Laufdaten an die MapMyRun App weitergegeben und ausgewertet. In der robusten, wetterfesten Project Rock Gym Bag kann das Workout-Equipment sicher verstaut und transportiert werden.

Die UA Bend Boundaries-Kollektion ist ab sofort auf underarmour.de und im ausgewählten Sportfachhandel erhältlich. Die Preise der Kleidungsstücke liegen zwischen 35 und 110 €. Die Trainingsschuhe sind für 120 €, der UA HOVR Phantom für 150 € verfügbar.

About Under Armour

Die globale Sport- und Innovationsmarke Under Armour (UA) revolutioniert seit 1996 den Bereich Sportbekleidung und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller im Performance-Bereich. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Baltimore (Maryland/USA) verfolgt das Ziel, Sportlerinnen und Sportlern auf der ganzen Welt in puncto Equipment die besten Rahmenbedingungen zu bieten. Under Armour zählt zu den weltweit größten Herstellern für Sportbekleidung. Durch die Anwendungen UA Record, MapMyFitness, Endomondo und MyFitnessPal bietet UA die weltweit größte digitale Community für Fitness und Gesundheit an.