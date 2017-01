Foto: Stokkete/Shutterstock



Räume die Snacks von deinem Schreibtisch! Die Gefahr lauert nicht wie häufig vermutet im Wandschrank – im Gegenteil. „Gelegenheit macht Liebe“ ist auch in der Welt der Süßigkeiten ein geltendes Gesetz. Der scheinbar verbündete Stimmungsaufheller mag in greifbarer Nähe zwar sehr sympatisch wirken. Er wird dir neben seiner wohltuenden Aura jedoch auch ein paar Extra-Pfunde schenken. Eine Studie der Fachzeitschrift Appetite stellte fest, dass Büroangestellte mit Süßigkeiten auf dem Tisch deutlich mehr aßen, als Kollegen, die ihren Süßkram in sicherer Entfernung im Schrank aufbewahrten. Laut dem Journal Of Nutrition Education And Behaviour ist auch die Portionsgröße entscheidend. Kinobesucher, die eine doppelte Portion Popcorn erhielten, aßen 34 Prozent mehr als Probanden mit einer normalen Portion. Die Lehre? Gelegenheit macht dick.