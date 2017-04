Gift in der Küche

Nicht alle gefährlichen Substanzen stecken in Kunststoffen oder Plastik. Auch beim Braten und Rösten können Gifte entstehen, die besser vermieden werden.

Nicht alle gefährlichen Substanzen stecken in Kunststoffen oder Plastik.

Auch beim Rösten können Gifte entstehen, die zu vermeiden sind.

Dass verbranntes Fleisch vom Grill nicht unbedingt das Gesündeste ist, wissen wir alle.

Aber die britische Lebensmittelbehörde hat jetzt eine aktuelle Nachbesprechung von Studien veröffentlicht.

Krebserregende Substanzen auch in stärkehaltigen Lebensmitteln

Nicht nur stark gegrilltes Fleisch, auch stärkehaltige Lebensmittel wie verbrannte Kartoffelchips und Pommes bis hin zu verbrühten Kaffeebohnen und verkokeltem Toast sind betroffen.

Der Name des Übeltäters: Acrylamid.

Acrylamid findet sich vor allem in gerösteten Lebensmitteln wie Kartoffel- und Getreideprodukte. Es entwickelt sich aber auch, wenn Lebensmittel mit Wasser, Zucker und Aminosäuren bei Temperaturen von über 120 Grad verbrennen.

Je höher die Temperatur und je schwärzer das Lebensmittel, umso mehr Acrylamide

In Versuchen wurde nachgewiesen, dass die tägliche Gabe von 1 Milligramm Acrylamid pro Kilogramm Körpergewicht innerhalb von 24 Monaten gleich mehrere Krebsarten auslösen kann.

Diese Dosis ist 10-mal höher als alles, was ein Mensch pro Tag zu sich nimmt.

Experten gehen allerdings davon aus, dass bei Menschen, die über 10 Jahre mehrmals wöchentlich start geröstete Lebensmittel essen, die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken erhöht ist.

Weltweit ist Acrylamid für etwa 3% aller Krebserkrankungen verantwortlich.

Also: Nichts anbrennen lassen!