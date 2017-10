GOLDMINE – Mit der Landmine zu mehr Kraft und Muskeln

4. WOCHE 4, TAG 1

Unterkörper-Push, vertikales Pressen

ÜBUNG SÄTZE WH PAUSE Kniebeugen

mit Langhantel 4 10 90 Sek. LandminenFrontkniebeuge mit Drücken 4 12 90 Sek. Rückwärtiger

Ausfallschritt an

der Landmine 4 10 90 Sek. KurzhantelSchulterdrücken 4 10 60 Sek. Halb kniendes

LandminenSchulterdrücken

SUPERSATZ

Seitheben 4 4 10 10 60 Sek. 60 Sek. Langhantel-Curls 4 12 60 Sek. Wadenheben 4 20 90 Sek. Steady-StateCardio* – 30

Min. –

*60 % VO2max

WOCHE 4, TAG 2

Unterkörper-Pull, horizontales

Ziehen

ÜBUNG SÄTZE WH PAUSE Kreuzheben 4 10 90 Sek LandminenKreuzheben mit einem Bein 4 10 90 Sek Einarmiges

LandminenRudern

mit

neutralem Griff 4 10 60 Sek Einarmiges

Landminenrudern

(pronierter Griff) 4 10 90 Sek Hüftheben

mit Band

SUPERSATZ

Pronierte

Bein-Curls 4 15 90 Sek Delta-Fliegende 3 15 in jede

Richtung 90 Sek LandminenAntirotation 3 12 90 Sek

Gedrehtes Drücken an der Landmine

Diese mehrdimensionale Übung ist ein toller Abschluss für Schultern, Beine und Rumpf. #

SO WIRD ES GEMACHT:

Bewegen Sie sich aus einer Ausfallschrittposition heraus auf Ihre Fußballen, um in die Drehung gehen zu können. Geben Sie die Hantel aus der Standposition heraus in die andere Hand. Drehen Sie sich und drücken Sie dabei. In der Endposition sollten der aktive Arm und das hintere Bein in einer Linie sein.

Landminen-Rudern (neutraler Griff)

Ideal zum Aufbau des Latissimusund des Trapezmuskels: Das Landminenrudern imitiert eine Übung mit freien Gewicht, ist aber sehr viel komfortabler als das Langhantelrudern.

SO WIRD ES GEMACHT:

Gehen Sie auf die Fußballen und halten Sie Ihren Oberkörper aufrecht, während Sie sich nach vorne lehnen. Strecken Sie Ihre Arme in der Ausgangsposition voll durch und halten Sie Ihre Ellenbogen am Ende des Zuges in einer Linie mit Ihrem Oberkörper.

Landminen-Kniebeuge mit abwechselndem Drücken und Auffangen

Diese Schulterübung ist sehr viel explosiver als herkömmliches Landminen-Schulterdrücken: Sie trainiert den gesamten Körper, was Sie zu einem wahren Stoffwechsel-Booster macht.

SO WIRD ES GEMACHT:

Lehnen Sie sich leicht nach vorne, um Ihre Stoßkraft zu erhöhen. Stoßen Sie beim Hochgehen aus der Kniebeuge die Hantel mit viel Kraft nach oben. Beim Fangen der Hantel senken Sie sie langsam zu Ihrer entgegengesetzten Schulter ab, um den Stoß abzufangen.

WOCHE 4, TAG 3

Horizontales Drücken, Metcon

ÜBUNG SÄTZE WH PAUSE Kurzhantel-Brustdrücken 5 10 90 Sek. LandminenBoden-Pressen 4 10 90 Sek. KurzhantelFliegende

SUPERSATZ

Liegestützen 4 4 10 AMRAP* – 90 Sek. Gedrehter

Ausfallschritt an

der Landmine 4 15 pro

Seite 90 Sek. Gedrehtes

Pressen an

der Landmine 4 20 90 Sek. KabelTrizepsdrücken

SUPERSATZ

Liegestützen

mit engem Griff 4 4 15 20 – 90 Sek. Planke 3 60

Sek 90 Sek. Beinheben 4 20 90 Sek.

*So viele Wh wie mšglich

WOCHE 4, TAG 4

Unterkörper, vertikales Ziehen

ÜBUNG SÄTZE WH PAUSE Front-Kniebeuge

an der Landmine 4 10 90 Sek. Landmine mit

alternierendem

Drücken 4 12 90 Sek. LandminenKreuzheben mit einem Bein

SUPERSATZ

Beinstrecken 4 4 12 10 90 Sek. 90 Sek. Klimmzüge mit

neutralem Griff 4 12 90 Sek. Latziehen 4 10 90 Sek. HammerCurls

SUPERSATZ

Alternierende

Kurzhantel-Curls 4 4 12 12 – 90 Sek. Steady-StateCardio* – 30

Min. –

*60 % VO2max