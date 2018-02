GRÜNE NÄHRSTOFFBOMBE: Avocado

Gib in einen Mixer: 1 Avocado, 1 Handvoll frische Basilikumblätter, 1 Knoblauchzehe, 1 EL frischen Limettensaft, 2 EL natives Olivenöl extra, 65g griechischen Joghurt, etwas Salz & Peffer und 1 EL Wasser.

Mix die Zutaten, bis eine sämige Masse entstanden ist. Verwende das Dressing für gebratenes Gemüse, Salat, Fisch, Geflügel oder auf Vollkornbrot.

2 SALSA

Vermenge in einer kleinen Schüssel: 200g kleingewürfelte Erdbeeren, 225g kleingewürfelte Ananas, 1 mittlere kleingeschnittene Avocado, 90g kleingeschnittene rote Paprika, 25g kleingehackte frische Korianderblätter, 1 mittlere kleingehackte Jalapeño, 40g feingewürfelte rote Zwiebel, 1 EL natives Olivenöl extra, den Saft einer Limette und eine Prise Meersalz. Misch alle Zutaten gut zusammen und iss die Salsa mit Vollkorn- oder Bohnen-Chips.

3 POMMES

Schäle zwei Avocados, schneid sie in Schei ben, beträufle sie mit etwas Limettensaft, würze sie mit Knoblauchpulver und einer Kräutermischung und tauch sie in ballast stoffreiches Mehl, z. B. Kokos- oder Hafer mehl. Tauch die Pommes anschließend in Eier und danach in Vollkorn-Brotkrumen. Leg die

sie auf ein gefettetes Backblech und back sie für 15 Minuten bei 200 Grad. Iss die Fritten mit einem Chipotle-Mayo-Dip oder einem Mix aus griechischem Joghurt und Chilisoße.

4 PRALINEN

Gib eine reife Avocado in einen Mixer, bis sie schön matschig ist und stell sie beiseite. Schmelze 175g