Hiss die Flagge!

DIE MENSCHLICHE FLAGGE ist der Inbegriff von Fitness. Den gesamten Körper in einer geradenLinie auszustrecken, während du dich nur an einer Stange festhält, verlangt außerordentlich viel Kraft und Stabilität, vor allem in Rücken, Schultern, Core,

Hüfte und Armen. Wenn du das draufhast, dann Glückwunsch – du bist wirklich fit! Gelingt dir das coole Kunststück noch nicht, probier doch unsere Übungen aus, mit denen du Schritt für Schritt deine erste menschliche Flagge meistern kannst.

SCHAFF EINE BASIS

Diese fünf Übungen werden dich in allen Bereichen kräftigen, damit dir deine erste menschliche Flagge gelingt.

KETTLEBELL-SWING

Kettlebell-Swings mit schweren Kugeln bauen Hüft-, Core- und Griffkraft auf. Du hast keine Kettlebell? Dann mach stattdessen Kreuzheben! Bearbeitet: Gesäß, Oberschenkel, Hüftbeuger, Rückenstrecker So geht’s: Nimm eine schwere Kettlebell auf. Beug die Knie und drück die Hüfte dann nach vorne. Spann dabei das Gesäß an und schwing die Kugel

bis auf Brusthöhe. Mach vier Sätze mit zehn Wiederholungen.

HANDSTAND-LIEGESTÜTZE

Diese Übung kräftigt und stabilisierst deine Schultern.

Anfänger machen stattdessen Schulterdrücken mit der Langhantel oder Kettlebell. Bearbeitet: Deltamuskeln, Trizeps, Core So geht’s: Wandere aus der Liegestütz-Position mit deinen Beinen an einer Wand entlang nach oben, bis du dich im Handstand befindest. Halt die Position für 15 Sekunden. Mach 5 bis 8 volle Wiederholungen.

EINHÄNDIGES ÜBERKOPF-TRAGEN

Tragen unter Last stärkt den Core, da es deinen Rumpf dazu zwingt, einer Rotationsbewegung zu widerstehen. Und es verbessert die Stabilität in deinen Schultern.

Bearbeitet: Deltamuskeln, Core So geht’s: Halt eine Kettlebell oder Kurzhantel mit ausgestrecktem Arm über deinem Kopf. Spann deinen Rumpf an und lauf langsam 10 bis 15 Meter. Wechsle den Arm und lauf wieder zurück. Das Ganze machst du vier Sätze lang.

KLIMMZÜGE

Perfekte Klimmzüge kräftigen den gesamten Rücken und verbessern deine Griffkraft.

Bearbeitet: Latissimus, Rautenmuskel, Trapezmuskel, Bizeps So geht’s: Häng dich mit schulterbreitem Griff an eine Klimmzugstange. Drück deine Schulterblätter zusammen und zieh dich hoch, bis dein Kinn die Stange passiert. Senk dich langsam wieder ab. Streb 12 Wiederholungen an.

SEITARMSTÜTZ

Eine Variante des Unterarmstützes, mit der du die schrägen Bauchmuskeln kräftigst, die dir beim Kampf gegen die Schwerkraft helfen. Bearbeitet: gerade und schräge Bauchmuskeln,

Rückenstrecker So geht’s: Leg dich auf die linke Seite, der linke Ellenbogen auf dem Boden, die Beine übereinander. Heb deine Hüfte an und halt die Position für 45 Sekunden. Dreh dich auf die rechte Seite und wiederhole das Ganze. Mach das insgesamt viermal.