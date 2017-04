„Irreführende Informationen haben eine wahre Gluten-Hysterie entfacht“

Vor einem Jahr hat Colin das Gluten von seinem Speiseplan gestrichen. Der 29-jährige Powerlifter hatte es satt. „Bei bestimmten Brot- und Nudelsorten hatte ich immer Blähungen und Magenprobleme. Jetzt sind die Symptome praktisch weg — außer, wenn ich an meinen Mogeltagen mal eine Pizza bestelle!“

Colin steht mit seiner Meinung nicht allein da.

Die Glutenintoleranz – eine Reaktion des Verdauungssystems auf Proteine in Produkten wie Weizen, Gerste, Dinkel und Hafer – wurde schnell zum Steckenpferd vieler Profisportler. Tausende Diätwilliger haben sich schon vom Gluten verabschiedet. Als Maßnahme gegen Blähungen, Darmwinde und unterschiedlichste Verdauungsprobleme — mit teils beeindruckendem Erfolg.

Aber auch ein perfekter Nährboden für einen blühenden Ableger der Lebensmittelindustrie: Vom Schokokeks bis zum Fischstäbchen gibt es mittlerweile sämtliche Lebensmittel auch in glutenfreier Form.

In dem ganzen Trubel gehen die Stimmen der Skeptiker etwas unter. Einige Mediziner sehen die Verteufelung des Glutens und den Krieg gegen das Klebereiweiß durchaus kritisch.

Ist also Gluten wirklich so übel wie sein Ruf?

Nicht immer gleich verzichten

„Das alles ist ein riesiger Hype. Die meisten Menschen sind nicht allergisch gegen Gluten.” sagt Ernährungsberater Laurent Bannock. „Etwa einer von hundert Menschen leidet an der sogenannten Zöliakie. Bei der ernstzunehmenden Autoimmunerkrankung reagiert der Körper allergisch auf Gluten. Das beeinträchtigt die Fähigkeit des Organismus, durch den Dünndarm Nährstoffe aufzunehmen”, so Bannock weiter. „In diesen Fällen ist der Verzicht aufs Gluten tatsächlich die einzige Möglichkeit. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Leute das genauso machen müssen.“

Seine Kollegin Kate Arnold ergänzt: „Irreführende Informationen haben eine wahre Glutenhysterie entfacht. Die Leute haben jahrtausendelang problemlos Brot verzehrt. Das Brot aus der Massenproduktion jedoch steckt voller Zusatzstoffe und chemischer Substanzen. Oft ist es noch nicht richtig aufgegangen. Dadurch wird es schwerer verdaulich.”

Schwächung der Mikroorganismen im Darm durch ein Überangebot von Kohlenhydraten

„Nahrungsmittel auf Korn- und Mehlbasis können viele Verdauungsprobleme nach sich ziehen”, so Bannock. „Das gilt vor allem im Fall hoch gärungsfähiger Zucker- und Ballaststoffsorten. Bei der Selbstdiagnose wird dann Gluten dafür verantwortlich gemacht und bei einer Kur ausgeklammert. So fallen wertvolle Nährstoffe weg, ohne dass echte gesundheitliche Gründe dafür vorliegen.“

Weglassen oder Nicht?

Bei Verdacht auf Glutenunverträglichkeit sollte schon vor der Ernährungsumstellung vorweg vom Arzt ein Glutenunverträglichkeitstest durchgeführt werden. Entgegen weitverbreiteter Meinung braucht es dazu keine Biopsie. Der Arzt entnimmt lediglich eine Blutprobe, die dann auf Antikörper, die sich gegen die Transglutaminase (Anti-TG) und gegen das Endomysium (EmA) richten, untersucht wird.

Die Untersuchung ist generell zu 74% akkurat.

Selbsttests – Sinnvoll oder Geldverschwendung?

Inzwischen bieten verschiedene Hersteller Selbsttests zur Glutenintoleranz an. Die Tests sind in etwa vergleichbar mit einem Schwangerschaftstest, nur braucht man statt Urin einen Tropfen Blut. Die Firmen werben mit bis zu 100% Akkuranz.

Experten der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) raten allerdings von einem Zöliakie-Selbsttest ab. Die Tests seien zu ungenau. Ein Gluten-Selbsttest kann daher maximal als eine erste Orientierung dienen. Er ersetzt aber nicht eine ausführliche ärztlich Diagnostik, inklusive der professionellen Bluttestung.