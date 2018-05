KEIN MYTHOS: KONSTANTE FORTSCHRITTE – Das musst Du wissen

Setz dir immer neue Zwischenziele

„Stell dir jede Woche eine neue Herausforderung, die dich aus deiner Komfortzone zwingt und für Abwechslung sorgt”, rät Fitness-Trainer Adam Wakefield. „Mach zum Beispiel mal einen 5K-Lauf oder ein CrossFit-Workout, absolviere einen Monat lang Ruder-Workouts oder ab und an einen Trail-Run.“ Du bleibst lieber beim Pumpen? Dann steigere ständig deine Leistung, also wie viel Gewicht du drei-, fünf- oder zehnmal stemmen kannst.

Führe ein Trainingstagebuch

„Notiere deine Ziele und Fortschritte”, sagt Kraft- und Konditionstrainer Joel Dowey. „Du musst deine Leistung messen, um sie kontrollieren zu können.“ Auch hier ist Konstanz wichtig. Schreib morgens auf, was du am heutigen Tag erreichen willst – im Alltag und in deinen Workouts. Das kos tet dich fünf Minuten deines Tages, macht aber ei nen großen Unterschied.

Umgib dich mit starken Freunden

„Du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst”, sagt Fitness-Experte James Adam son. „Und sie bestimmen indirekt auch, was du für machbar hältst und was nicht. Wenn jeder deiner

Kumpel das Doppelte seines Körpergewichts beu gen kann, dann wirst du deine eigenen Ziele beim

Kniebeugen höher ansetzen, als wenn deine Kol legen nur mit kleinen Kurzhanteln arbeiten wür den.“

Schalte in den Wettkampfmodus

„Such dir einen Sport”, rät Krafttrainer Will Pur due. „Das gibt dir einen Grund, härter zu trainie ren und vielleicht gesünder zu essen und mehr zu schlafen. Selbst wenn du dich für eine Einzelsport art entscheidest, solltest du in einer Gruppe trai nieren. Die Gruppendynamik und Arbeitsmoral in

einem Team werden dich zu neuen Bestleistungen pushen. Trainiere nicht nur, nimm auch an Wett kämpfen teil. Wenn du weißt, dass du in ein paar Tagen oder Wochen auf den Platz, das Parkett oder in den Ring musst, dann motiviert das immens und sorgt für den nötigen Fokus im Training.“

Sprich über deine Ziele

„Sprich mit anderen darüber, was du erreichen willst”, sagt Purdue. „Dann werden deine gehei men Ziele nämlich plötzlich real. Und das regel mäßige Nachfragen der Leute, wie es mit deinen