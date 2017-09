LEGALES DOPING: PUSH THE LIMITS

2. KETONE

Hast du 2.500 Euro für einen Energydrink übrig? Für Profi-Radsportler ist diese Summe kein Hindernis. Der Forscher David Holdsworth gehört zum Team der Oxford University, das an einem Ketondrink namens Delta-G arbeitet. Manche Radfahrer nutzen das Getränk schon und räumen damit auf bedeutenden internationalen Events ab. Der Drink wurde von ein Team unter Leitung von Kieran Clarke entwickelt, der in Oxford als Professor für Biochemie arbeitet. Es enthält die gleichen Ketone, die der Körper auch auf natürliche Art selbst herstellt und als Treibstoffquelle verwendet. „Die Wirkung ist genauso wie bei Glukose oder Fett. Zusätzlich haben die Ketone Kalorien“, so Clarke. „Der Organismus produziert die Substanz, wenn du dich fettreich und kohlenhydratarm ernährst oder eine Zeitlang nichts mehr isst.“

Delta-G ist aber nicht mit den Erdbeer-Keton-Drinks zu vergleichen, die so mancher Onlinehandel anbietet. „Diese Produkte bestehen aus Ketonen, die normalerweise nicht im Körper produziert und verarbeitet werden“, sagt Clarke. „Das geht einfach so durch, ganz ohne zusätzlichen Effekt.“

Clarkes Drink ist noch nicht im Handel erhältlich. Er wurde bisher nur im Labor hergestellt und kostet in der Herstellung gut 2.500 Euro pro Liter. Der Preis wird aber drastisch sinken, sobald einmal die richtige Produktion von Delta-G angelaufen ist. Clarke schätzt, dass es innerhalb eines Jahres so weit sein wird. Selbst mit dem günstigeren Preis ist das Getränk für Clarke aber immer noch eher für Elitesportler gedacht. Ein Hobbysportler wird wahrscheinlich keine gro- ßen Leistungsunterschiede bemerken. Wenn es im Körper ohnehin Ketone gibt, wozu braucht es dann aber ein solches Getränk? Die Antwort: Der Körper stellt Ketone zwar auch selbst her, das aber nur relativ langsam. „Mit der körpereigenen Produktion allein dauert es mehrere Tage lang, um die Konzentration entsprechend hochzufahren“, wie Clarke erklärt. „Es kommt auch immer darauf an, was man isst. Delta-G liefert den direkten Keton-Kick als alternative Treibstoffquelle beim Training.

Das Getränk wurde schon bei Ausdauerathleten getestet. Die Ergebnisse wurden zwar noch nicht veröffentlicht, sind laut Clarke aber vielversprechend. Der Drink verbessere eindeutig die Ausdauerleistung. „Es wirkt auch tatsächlich nur bei Ausdauerathleten. Ein Sprinter würde gar keinen Unterschied bemerken“, erklärt Clarke.

IST DAS ERLAUBT?

Zwar ist Delta-G noch nicht im Handel erhältlich, die Wada hat das Getränk aber schon auf der Rechnung. „Wir zählen es nicht zu den verbotenen Präparaten. Uns ist der Nutzen der Substanz als Treibstoffquelle bekannt – als andere Art der Energieversorgung anstelle von Glukose und Fettsäuren“, meint Wojek. „Im Moment ist das Ganze unproblematisch. Ketone führen wir als Zutat in Diätlebensmitteln. Ich würde sagen, dass der Sportler mit derselben Vorsicht vorgehen sollte wie bei jedem anderen Ergänzungsmittel.“ Da die Substanz auch von Natur aus vorkommt, würden sich auch entsprechende Tests als schwierig gestalten.

DO IT YOURSELF

Durch ketogene Ernährung füllst du deine Treibstoffreserven auf

Du willst nicht warten, bis es Delta-G auch im Supermarkt nebenan gibt? Dann kannst du mit einer ketogenen Ernährung einen ähnlichen Effekt erzielen. Du nimmst dabei viel Fett und entsprechend wenig Kohlenhydrate zu dir (nur etwa 20–50 g pro Tag). Auf die Art versetzt du den Stoffwechsel in einen Zustand namens Ketose. Dabei bezieht der Körper einen Großteil seiner Energie aus Ketonen im Blut statt aus Blutzucker (wie bei der Glykolyse der Fall). Hier ist ein Speiseplan für einen Tag zum Einstieg:

MORGENS

Pochierte Eier mit Spinat

Pochiere ein Ei in leicht köchelndem Wasser. Gib einen Spritzer Essig mit in den Topf, damit das Ei intakt bleibt. Derweil in einer Pfanne den Spinat zwei Minuten lang kochen. Das Ei auf einem Bett aus Spinat servieren. Darüber den geschmolzenen Käse geben.

MITTAGS

Würzige Chicken Wings

Gemahlenen Ingwer, gemahlenen Koriander, schwarzen Pfeffer, Nelkenpfeffer, Knoblauchpulver und Cayennepfeffer (oder beliebige andere Lieblingsgewürze) miteinander mischen. Mit der Mischung die Hühnerflügel einreiben und das Ganze 30 Minuten lang einziehen lassen. Das Fleisch dann grillen, bis es durch ist und mit dem Salat servieren.

ABENDS

Thunfisch mitgedünstetem Gemüse

Ein Thunfischsteak braten (in der heißen Pfanne reichen auf jeder Seite zwei Minuten). Einen Topf voll Wasser zum Kochen bringen und darin etwas Gemüse als Beilage zum Thunfisch dünsten (gut geeignet sind Brokkoli, Spargel und Zuckererbsen).

KETONE IN ZAHLEN

7 Tage braucht der Körper, um bei niedriger Kohlenhydratzufuhr Ketone zu produzieren.

11.164€ der Preis eines Winston. Der teuerste Cocktail der Welt braucht 48 Stunden zur Herstellung und verwendet einen 1858er Cognac als Zutat. Der so genannte Delta-G-Drink liegt deultich dahinter.

2% so hoch ist der tatsächliche Anteil der potenziellen Leistungssteigerung durch Ketone – bei Wettkämpfen wie dem Zeitfahren ein entscheidender Vorsprung.