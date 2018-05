LIEGESTÜTZ-BOOTCAMP: Der Klassiker mal neu

6. Staubsauger

Bei dieser komplexen Bewegung wird bei jeder Wiederholung eine Vielzahl von Muskeln beansprucht, so dass dein gesamter Oberkörper stärker wird und durchtrainierter aussieht. Weil du dich zuerst nach unten und vorn und dann nach oben und hinten bewegst, wird deine Muskulatur in Brust, Schultern und Trizeps völlig anders stimuliert als bei regulären Liegestützen.

SO FUNKTIONIERT’S:

– Stütz dich mit den Händen auf dem Boden ab und heb bei gestreckten Beinen die Hüfte nach oben, so dass dein Körper wie ein umgekehrtes V geformt ist.

– Spann deinen Rumpf an, beuge die Ellenbogen und senke Kopf und Brust dadurch nach unten in Richtung Hände ab, während du sie gleichzeitig in einer weichen Halbkreisbewegung nach vorn schiebst.

– Schieb deinen Oberkörper weiter im Halbkreis nach vorn. Sobald deine Brust fast den Boden berührt, heb Kopf und Brust wieder an, bis du nach vorn schaust und die Brust aufgerichtet ist. Die Arme sind dabei gestreckt.

– Heb von hier deine Hüfte, um in die Startposition zurückzukehren.

EXPERTEN-TIPP:

„Viele Wiederholungen wirst du von dieser Übung nicht schaffen. Das ist aber auch nicht schlimm, denn bei jeder Bewegung wird der komplette Oberkörper beansprucht. Versuch dabei, die Wiederholungen bewusst auszuführen und eine Verbindung zwischen Kopf und Muskulatur herzustellen“, rät Lerwill. „Staubsauger-Liegestütze sind in einigen Positionen deutlich schwieriger als in anderen. Vor allem

Schultern und Trizeps sind die schwächsten Glieder der Kette und in der Regel als erstes erschöpft,

obwohl deine Brust noch fit ist. Wenn das bei dir der Fall ist, dann mach diese Übung so lange du kannst und mach anschließend mit regulären oder breiten Liegestützen in langsamem Tempo weiter, um der Brust den Rest zu geben und sie bestmöglich aufzubauen.“