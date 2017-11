Low-Carb, High Protein: Back Dir Dein Sixpack

Diese proteinreichen Cookies, Pancakes und Muffins sorgen für ordentlich Pump. So bekommst du dein Sixpack garantiert gebacken.

COOKIES MIT HIMBEEREN UND KOKOS

F Ü R 6 STÜCK

ZUTATEN

30 g Whey-Protein Vanille

15 g Kokosmehl

30 g Kokosöl

2 EL Wasser (30 ml)

60 g frische Himbeeren

8 g Kokosraspel

ZUBEREITUNG

1. Whey-Protein Vanille, Kokosmehl, Kokosöl und Wasser in eine Schüssel geben und mithilfe eines Handmixers zu einem glatten Teig verrühren.

2. Himbeeren halbieren und zusammen mit den Kokosraspeln unter den Teig heben.

3. Aus der Masse 6 Cookies formen, diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und 10 bis 12 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 160° C (Umluft) backen.

Nährwerte (pro 100 g) Nährwerte gesamt (173 g)

Energie 218 kcal 377 kcal

Fett 14 g 24 g

Kohlenhydrate 4 g 7 g

davon Zucker 2 g 3,5 g

Eiweiß 16 g 28 g

VANILLE-MANDEL-MUFFINS

F Ü R 1 0 STÜCK

ZUTATEN

125 g ungezuckertes

Apfelmus

60 g Casein-Protein Vanille

70 g Mandelbutter

60 g gemahlene Mandeln

28 g Kokosmehl

240 ml ungesüßte Mandelmilch

2 EL Vanilleextrakt (15 g)

3 mittelgroße Eier (165 g)

1 TL Backpulver (6 g)

Datteln oder Walnüsse nach Belieben

ZUBEREITUNG

1. Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und mit einem Handmixer oder einer Küchenmaschine zu

einem glatten Teig verrühren.

2. Die Masse portionsweise in Muffin-Förmchen füllen, optional mit einer halben Dattel oder

Walnuss verzieren und im vorgeheizten Ofen 20 Minuten bei 160° C (Umluft) backen.

Nährwerte (pro 100 g) Nährwerte gesamt (769 g)

Energie 196 kcal 1507 kcal

Fett 12 g 92 g

Kohlenhydrate 5 g 38 g

davon Zucker 4 g 31 g

Eiweiß 14 g 108 g

MAGERQUARKCOOKIES

F Ü R 1 6 STÜCK

ZUTATEN

80 g Whey-Protein White Chocolate

3 mittelgroße, ganze Eier (165 g)

500 g Magerquark

100 g zarte Haferflocken

20 g stark entöltes Kakaopulver

30 g getrocknete Cranberrys, ungesüßt

70 g Erythrit + Stevia

30 g gehackte Mandeln

ZUBEREITUNG

1. Alle Zutaten in eine Schüssel geben, gründlich vermengen und aus der Masse mithilfe eines Spritzbeutels runde Cookies formen.

2. Diese bei 175° C (Umluft) im vorgeheizten Ofen auf einem Backblech für 20 Minuten backen und anschließend abkühlen lassen.

Nährwerte (pro 100 g) Nährwerte gesamt (995 g)

Energie 160 kcal 1592 kcal

Fett 5 g 50 g

Kohlenhydrate 26 g 259 g

davon Zucker 5 g 50 g

Eiweiß 17 g 169 g

BLUEBERRY PANCAKES

F Ü R 5 – 6 STÜCK

ZUTATEN

60 g Vollkornhafermehl

15 g Casein-Protein Neutral

15 g Whey-Protein Vanille

Prise Backpulver

1 EL zuckerfreier Vanillesirup

(20 ml)

2 Eiklar (66 g)

125 ml ungesüßte Mandelmilch

30 g Heidelbeeren

ZUBEREITUNG

1. Alle Zutaten in eine Schüssel geben, gründlich vermengen und den fertigen Teig portionsweise in

eine erhitzte, leicht eingefettete Pfanne geben.

2. Heidelbeeren darauf drapieren und mit geschlossenem Deckel backen.

3. Den Pancake vorsichtig wenden, sobald der Teig an der Oberfläche etwas fester ist.

Nährwerte (pro 100 g) Nährwerte gesamt (331 g)

Energie 123 kcal 407 kcal

Fett 2 g 7 g

Kohlenhydrate 13 g 43 g

davon Zucker 1 g 3 g

Eiweiß 12 g 40 g

DOUBLE CHOCOLATE CHEESECAKE

F Ü R 1 KUCHEN (SPRINGFORM, 20 CM)

ZUTATEN

700 g Frischkäse (5% Fett)

30 g Whey-Protein Schokolade

30 g Casein-Protein Schokolade

10 g stark entöltes Kakaopulver

50 g zuckerfreie Schokodrops

3 mittelgroße Eier (165 g)

140 g Erythrit + Stevia

ZUBEREITUNG

1. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und gründlich mit einem Handmixer vermengen.

2. Den Teig in eine eingefettete oder mit Backpapier ausgelegte Springform (20 cm) geben und bei 150° C (Umluft) im vorgeheizten Ofen ca. 50 Minuten backen.

Nährwerte (pro 100 g) Nährwerte gesamt (1125 g)

Energie 134 kcal 1508 kcal

Fett 6 g 68 g

Kohlenhydrate 17 g 191 g

davon Zucker 1 g 11 g

Eiweiß 14 g 158 g