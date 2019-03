Luminox unterstützt den Isländischen Such- und Rettungsverband

Luminox ist in der Fachwelt für seine robusten Uhren mit Tritiumbeleuchtung bekannt. Viele ihrer Produkte wurden von verschiedenen Militär- und Regierungsorganisationen mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. Seit fast 30 Jahren fertigt das Unternehmen Zeitmesser, die praktisch unzerstörbar sind und in den rauesten Umgebungen Missbrauch verkraften können. Es sollte daher nicht überraschen, dass ICE-SAR, die isländische Vereinigung für Suche und Rettung, ein natürlicher Kunde für eine kundenspezifische Luminox-Uhr ist. ICE-SAR ist eine 90 Jahre alte ehrenamtliche Organisation mit über 4.000 aktiven Mitgliedern, die in Island Such- und Rettungsdienste sowie Unfallverhütungsdienste anbietet, wo das Wetter absolut unvorhersehbar ist und Sekunden für eine Person den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten können.

Mit diesen einzigartigen Anforderungen hat Luminox, eine spezielle Uhr entwickelt, die speziell für den Einsatz in Island konzipiert wurde, die ICE-SAR ARCTIC-Serie. Mit einem 46-mm-Carbonox-Gehäuse mit 316L-Edelstahlgehäuse und doppelter O-Ring-Krone ist die Uhr bis 200 m wasserdicht und wird einzeln getestet. Das in blauen, schwarzen oder weißen Ausführungen erhältliche Zifferblatt verfügt über Tritium-Röhren, die für 25 Jahre konstante Beleuchtung sorgen, eine feste Lünette mit individuellen Minutenmarkierungen und ein Saphirglas mit AR-Beschichtung runden diese einzigartige Uhr ab. Mit dem Hochfrequenz-Quarzwerk Ronda 515, ist diese Uhr mit einem genauen Sekunden-Schlag das perfekte Equipment, was für ein Rettungsteam, dessen Mantra „Jede Sekunde zählt“, unerlässlich ist. ICE-SAR benötigte eine Uhr, die wasserbeständig war, bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar und körperlich leicht ist. Dies ist einer der Gründe, warum eine Luminox-Uhr mit Carbonox-Gehäuse eine natürliche Wahl war. Carbonox ist eine spezielle Carbonverbindung, die eine steife Oberfläche und eine hohe Haltbarkeit bietet, ohne das Gewicht zu erhöhen. Wir sind mit Luminox nach Island gereist, um die Fähigkeiten von ICE-SAR und die Verwendung von Luminox-Uhren im täglichen Training und bei den Operationen besser zu verstehen, und wir müssen sagen, es war verdammt beeindruckend. Island wird häufig als Land des Feuers und des Eises bezeichnet, und das nicht ohne triftigen Grund. Die schiere Menge an geothermischer Aktivität hat zu einer atemberaubend schönen Landschaft beigetragen, die jedoch auch für die Einheimischen ungeahnte Gefahren birgt. Wenn Sie im Winter in die kalten nordatlantischen Gewässer um Island fallen würden, würden Sie nicht lange überleben. Für Rettungsmaßnahmen verwendet der ICE-SAR einen speziellen wasserdichten Anzug, der es den Bedienern ermöglicht, trocken und warm zu bleiben wodurch die durchschnittliche Körpertemperatur nur zwei Grad Celsius fällt.

Das Schulungszentrum von ICE-SAR befindet sich tatsächlich auf einem Schiff, das in den 70er Jahren auf den Kanarischen Inseln als Fähre diente. Hier können die Teams (ICE-SAR setzt sich aus verschiedenen Gruppen von Freiwilligen aus dem ganzen Land zusammen) in Brandschutzmaßnahmen, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Katastrophenhilfe und vielem mehr trainieren. Such- und Rettungsarbeiten erfordern natürlich spezielle Ausrüstung und eine Menge davon. Glücklicherweise wird heute auf einzelnen Schiffen im Allgemeinen weniger Ausrüstung zum Überleben verschrieben, da die Rettung in den isländischen Gewässern innerhalb weniger Stunden erfolgt. Eine Angelschnur, einmal unverzichtbar, ist jetzt ein weniger notwendiges Kit. Die Brandbekämpfung ist eine ebenso wichtige Aufgabe auf See wie an Land und ebenso gefährlich. ICE-SAR-Mitarbeiter trainieren ständig zur Bekämpfung von Bränden an Bord des Trainingsschiffes, wofür ein spezielles Atemgerät erforderlich ist. ICE-SAR umfasst zahlreiche Einheiten, von denen einige über spezielle Fähigkeiten verfügen. Die Flugbjörgunarsveitin zum Beispiel ist eine Rettungseinheit aus der Luft, deren Spezialität das Einführen über einen Fallschirm ist. Durch Absprung von Personen oder Material kann ICE-SAR ein Gelände erreichen, das ansonsten schwer oder nicht zugänglich wäre, und das Gerät kann sich innerhalb von 45 Minuten nach Erhalt eines Anrufs in der Luft befinden.

Alle Arten von Fahrzeugen werden eingesetzt, um Menschen zu erreichen, die Rettung benötigen, einschließlich spezialisierter Lastwagen, Boote und natürlich Hubschrauber. Island ist eine Insel im Nordatlantik und hat auf natürliche Weise Seefahrer hervorgebracht. Sie gehen nicht nur durch Wahl zu den Gewässern, sondern zwangsweise und trotz der Schönheit des nördlichen Meeres ist es eine tückische Umgebung, die viele Schiffe zerstört hat und im Laufe der Jahrhunderte viele Menschenleben gefordert hat. „Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in Island rund 70 oder 80 Seeleute getötet, was für eine so kleine Nation eine große Zahl ist. Seit wir 1985 das Survival and Training Center ins Leben gerufen haben, waren die Fortschritte enorm und wir hatten bereits vier Jahre, in denen es auf See keine Verletzten gab, und das ist wirklich erstaunlich.“ Jón Svanberg Hjartarson, CEO ICE-SAR

Wenn Sie sich freiwillig für ICE-SAR engagieren möchten, sollten Sie besser nicht an Seekrankheit leiden. Diese tapferen Männer und Frauen trainieren ständig in den kalten Gewässern ihrer Heimat, um Bedürftige zu retten. ICE-SAR ist nicht nur eine freiwillige Organisation, sondern wird auch durch private Spenden und nicht durch die Regierung finanziert. Die Mitarbeiter von ICE-SAR werden abwechselnd von diesem Super Puma-Hubschrauber per Seilwinde und Kabel abgezogen. Die Freiwilligen müssen die Helikopter-Extraktion von Schiffen beherrschen, von Rettungsflößen, die auf dem Meer herumgeschleudert werden, und vom Wasser selbst, in dem sie mit speziellen wasserfesten Anzügen trainieren. Dank eines speziellen Seilzugsystems kann der Super Puma-Hubschrauber einen Rettungstaucher oder eine Trage auf jemanden absetzen, der eine Extraktion benötigt. Ausrüstung wie diese und die mutigen Freiwilligen von ICE-SAR sind oft die einzigen Dinge, die für jemanden in Not zwischen Leben und Tod stehen. Es ist eine Sache, ein starker Schwimmer zu sein, eine andere ein starker Schwimmer in eiskaltem Wasser und noch eine andere, ein starker Schwimmer in eiskaltem Wasser zu sein, der über Kabel aus einem schwebenden 10.000 Pfund fällt. Hubschrauber, um jemanden in Not zu retten.

Bei gutem Wetter ist der Zugang zu Städten und Siedlungen, die die Außenhaut Islands berühren, recht unkompliziert. Wenn sich das Wetter jedoch ändert oder Sie auf jemanden zugreifen müssen, der im Landesinneren gestrandet ist (beispielsweise auf einem Gletscher), sind ernsthafte Geländefahrzeuge erforderlich. Ein großer Teil der isländischen Landschaft ist vulkanisch und sieht der Oberfläche des Mondes nicht unähnlich. Eine verwundete Person auf einer Trage durch dieses Gelände zu tragen, ist daher ein Koordinationsvorgang, der viel schwieriger ist, als es den Anschein hat. Eine Keilrahmenübung ist nur eine von unzähligen Rettungsoperationen, die ständig durchgeführt werden müssen, bis ihre Ausführung zur zweiten Natur wird. Dies ist letztlich der einzige Weg, um etwas zu beherrschen, was unter extremem Druck und unter widrigen Bedingungen getan werden muss. „Jede Sekunde zählt“ ist ein Mantra, das für das ICE-SAR-Personal jeden Tag wahr ist, wenn die geringste Zeit den Unterschied zwischen dem Verlust und dem Leben retten kann. Luminox ist ein wertvoller Partner, der dabei hilft, diese Zeit in einer der rauesten Umgebungen der Welt zu messen und zu managen.

Mehr über ICE-SAR: www.icesar.com

Mehr über Luminox: www.luminox.com

