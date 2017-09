Lust auf Brust: Die Revolution für Dein Brusttraining

5. 3A HALBER HANTEL FLY AUF DER SCHRÄG- BANK

Sätze: 3 / WDH: 10 / Pause: 0 Sek.

Eine Bank auf einen Winkel von 30 bis 45 Grad einstellen. Dann mit Kurzhanteln in den Händen auf der Bank Platz nehmen. Die Gewichte oberhalb des Brustkorbs festhalten. Die Hanteln nun seitlich langsam sinken lassen. In die Dehnung der Brustmuskulatur hineinspüren. Die Gewichte bis zur Hälfte nach oben und dann wieder zurück in die untere Position führen. Die gesamte Abfolge zählt als eine WDH. Das Absenken und halbe Anheben sollte jeweils drei Sekunden in Anspruch nehmen.